Alcaraz debuta con victoria en Shanghái ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo

El murciano empezó mostrando potencia y dinamismo, como de costumbre, aunque una cierta imprecisión que fue desapareciendo a lo largo de los minutos, al igual que la solidez del menor de los hermanos Cerúndolo en sus saques.

En el sexto juego, en medio de los múltiples aplausos que le granjeaban sus subidas a la red, Alcaraz selló el 'break' que le daría el set con una estupenda devolución al revés.

La segunda manga empezaría con rotura para Alcaraz merced a un fallo en la dejada -no sería el único- del bonaerense. El murciano, en boca de todos hoy también por su nuevo y bigotudo 'look', ganó 19 puntos seguidos en su saque... para romper la racha con una doble falta.

La pista central de Qizhong estalló en júbilo tras un punto en el que el número 3 del mundo salvó lo insalvable, hasta que ya no pudo salvar más. Poco importó, porque tan sólo pasados seis minutos de la hora Alcaraz dio carpetazo a lo que podría calificarse de mero trámite.

El único enfrentamiento entre ambos databa de 2021, con victoria para el español en la fase final de la Next Gen, un torneo del que, de hecho, Alcaraz acabó proclamándose campeón.

Esta es la tercera ocasión en que Alcaraz disputa el campeonato de Shanghái, una plaza en la que su mejor resultado hasta ahora fueron los cuartos de final de 2024, cuando cayó ante el checo Tomas Machac. El murciano aseguró esta semana que generalmente llegaba cansado a esta fase de la temporada, pero que ahora está más "fresco" tras pasarse varios meses en el dique seco a causa de una lesión.

La próxima ronda le deparará a Alcaraz un partido contra el ganador del duelo entre el peruano Ignacio Buse y el belga Zizou Bergs, que también se disputa hoy en una de las pistas exteriores del complejo de Qizhong, donde la lluvia obligó a interrumpir momentáneamente la actividad durante la tarde.