El belga Zizou Bergs, próximo rival de Alcaraz tras eliminar al peruano Ignacio Buse

'Nacho' no logró reponerse a un pésimo primer set y, pese a que la segunda manga estuvo algo más igualada, finalmente concedió la derrota por 6-0 y 6-3 en una hora y cinco minutos.

Esta fue la primera ocasión en que el peruano, debutante en Shanghái, se enfrentaba al belga, de 27 años y situado en la posición número 39 de la clasificación global.

El duelo era clave para la presencia hispanohablante, ya que el ganador se enfrentará en la próxima ronda a Alcaraz, segundo máximo favorito de cara al torneo, que se deshizo hoy con facilidad del argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-3 y 6-3).