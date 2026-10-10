Leyla Brítez Risso remonta un 0-6 y extiende su racha a 13 victorias

Leyla Brítez Risso sigue atravesando un momento excepcional en el circuito profesional. La tenista paraguaya se instaló en las semifinales del W15 de Cipolletti, Argentina, después de protagonizar una gran remontada ante la local María Florencia Urrutia, a quien derrotó tras ceder el primer set por un contundente 0-6 para luego imponerse por 6-3 y 10-7.

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La victoria extendió a 13 partidos consecutivos la racha ganadora de la paraguaya, que continúa consolidando su crecimiento en el tenis profesional. Brítez Risso volvió a demostrar capacidad de reacción y fortaleza mental para sobreponerse a un comienzo adverso y cambiar el rumbo del encuentro.

En primera ronda Britez eliminó a la local María Sofía Madrid por 2-0 (6-2 y 6-2) y en octavos venció a la brasileña Gabriela Kawano por contundete 6-0 y 6-2.

La paraguaya, quinta preclasificada del torneo, busca prolongar su gran momento en una nueva semana de competencia sobre polvo de ladrillo en territorio argentino. Su presente es el resultado de una seguidilla de actuaciones positivas que le permite llegar con confianza a las instancias decisivas.

En las semifinales, Leyla se enfrentará a la ganadora del duelo entre la chilena Fernanda Rain y la argentina Justina María González Daniele, segunda favorita del certamen.

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Brítez Risso intentará dar otro paso hacia la final y mantener viva una racha que la posiciona entre las protagonistas del W15 de Cipolletti. Con 13 triunfos consecutivos, la paraguaya vuelve a ilusionarse con la posibilidad de conquistar otro título profesional.