Dani Vallejo vuelve a tropezar con la misma piedra en Shanghái

De momento, el obstáculo llamado Tommy Paul es insalvable para Adolfo Daniel Vallejo, quien por proyección, juventud y capacidad, está en condiciones de superar muchas barreras.

Lea más: Dani Vallejo, ante Tommy Paul y el desafío de romper la racha

El estadounidense, de 29 años, 18º en el ránking actual y que llegó a ocupar el puesto 8 en el escalafón mundial, se impuso en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái (China) por 6-2 y 6-2 sobre el asunceno de 22 años y que se encuentra en la ubicación 52 de la APT.

Este fue el duelo menos parejo entre los animados por Paul y Vallejo, ya que los anteriores se definieron en tres mangas. El match se resolvió en dos sets, en 1 hora con 17 minutos.

En octavos de final del APT 250 de Houston, el estadounidense ganó por 3-6, 6-4 y 6-4 (tierra batida), mientras que en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati (cancha dura), Paul volvió a ganar de remontada por 3-6, 6-3 y 6-4. El primer encuentro había durado 2 horas con 24 minutos, mientras que el segundo 2 horas con 17.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En dobles, Dani Vallejo tiene como compañero al peruano Ignacio Buse. El lunes jugarán contra los alemanes Jakob Schnaitter y Mark Wallner, especialistas en la modalidad, por un lugar en cuartos de final.

La gira asiática termina siendo satisfactoria para Vallejo, quien disputó dos instancias en el ATP 250 Hangzhou Open, luego animó cinco partidos en el ATP 500 de Tokio, incluyendo dos de la fase de clasificación, más estos dos encuentros del Masters 1000 de Shanghái, en el que había debutado de manera contundente contra el francés Valentín Royer.