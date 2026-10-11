El checo Mensik se 'venga' del argentino Francisco Cerúndolo y lo apea de Shanghái

Mensik, situado ya a sus 21 años en la posición número 15 de la clasificación, estuvo mucho mejor en el primer set, moviendo de lado a un fallón Cerúndolo (n.20) hasta que logró romper en el cuarto juego.

En la segunda manga, el porteño desaprovechó varias oportunidades para lograr un 'break' pero a cambio salvó una clave, hasta que por fin se llevó uno de los saques de su rival prácticamente al final, sellando su billete para el desempate.

El checo empezó esa fase definitiva descargando su rabia contra su raqueta y el juez de silla, aunque canalizó rápidamente esa energía hacia menesteres más productivos al romper el primer saque de Cerúndolo y ponerse 3-0 arriba. Ahí, ya sí, sonreía. Y hasta la victoria final, que se saldó en cerca de dos horas.

Hasta ahora, Cerúndolo y Mensik se habían enfrentado en tres ocasiones, todas ellas con victoria para el argentino: en 2024 en Pekín, en 2025 en Madrid y este mismo año de nuevo en la capital china.

En octavos de final, a Mensik le espera el francés Arthur Gea, que dio hoy la sorpresa al eliminar al tercer máximo favorito, el estadounidense Ben Shelton, por 7-6 (5) y 7-6 (3).

Esto supone también el adiós definitivo de los hermanos Cerúndolo en Shanghái: el menor de ellos, Juan Manuel, cayó ayer eliminado a manos del tercer mejor tenista del momento, el español Carlos Alcaraz, por un doble 6-3.