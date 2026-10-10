Alcaraz derrota a Cerúndolo en su estreno en Shanghái

Cuatro días después de haber levantado en Tokio su primer trofeo desde la prolongada baja por lesión en la muñeca, Carlos Alcaraz necesitó poco más de una hora para lograr contra Juan Manuel Cerúndolo el boleto a tercera ronda, en la que se medirá con el belga Zizou Bergs (39º), que eliminó 6-0 y 6-3 al peruano Ignacio Buse (36º).

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Alcaraz se mostró más regular que en Tokio, torneo en el que pese a su victoria final tuvo partidos llenos de altibajos. “Estoy muy, muy contento por la forma en la que jugué hoy. No fue fácil”, declaró el murciano. “Solo tuve dos días de preparación... llegué de Tokio donde las condiciones eran totalmente diferentes. Solo intenté jugar mi mejor tenis”, añadió.

Apartado del circuito entre abril y finales de agosto por una lesión en la muñeca derecha, el español aspira a superar este año por primera vez los cuartos de final en Shanghái, su techo hasta ahora.

También superó su entrada en liza su compatriota Rafa Jódar (13º), que puso fin a una racha de casi dos meses sin victorias en el circuito ATP tras doblegar 4-6, 6-2, 6-3 la resistencia del argentino Thiago Tirante (54º).

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Jódar, que cayó en primera ronda del torneo de Tokio contra el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo y del Abierto de Estados Unidos, llevaba sin ganar en el circuito ATP desde su triunfo en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati contra el chileno Alejandro Tabilo, el pasado 17 de agosto.

El madrileño de 20 años se enfrentará en la siguiente ronda al checo Jiri Lehecka (19º), que también necesitó tres sets para avanzar 6-3, 3-6, 6-3 contra el portugués Nuno Borges (51º) .

El ruso Daniil Medvedev por su parte remontó contra el alemán Jan-Lennard Struff 4-6, 6-4, 6-3 para sumar su primera victoria desde su descalificación en el torneo ATP 500 de Pekín durante las semifinales contra el serbio Novak Djokovic. En la próxima ronda se enfrentará al checo Dalibor Svrcina (126º), verdugo del argentino Tomás Martín Etcheverry (31º) 6-3, 3-6 y 7-5.

La jornada fue especialmente negativa para los tenistas sudamericanos, con la derrota del también argentino Camilo Carabelli (77º) contra el canadiense Félix Auger-Aliassime (6º), del chileno Alejandro Tabilo (30º) a manos del español Pablo Carreño (65º) y la del paraguayo Daniel Vallejo (52º) contra el estadounidense Tommy Paul (17º).