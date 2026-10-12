Daniel Vallejo anunció los torneos que disputará por el resto del año

Adolfo Daniel Vallejo confirmó los torneos que disputará en los últimos tres meses de 2026. El paraguayo finalizó la gira asiática con el Masters 1000 de Shanghái: perdió en la segunda ronda del singles y no disputó los octavos de final dobles por lesión. Antes, había disputado el ATP 250 de Hangzhou (eliminado en octavos) y el ATP 500 de Tokio (eliminado en cuartos).

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Vallejo, quien con Paraguay debe enfrentar a Bulgaria en febrero del próximo año por los playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis, tiene definido competir en Europa por el resto de la temporada. El tenista de 22 años, número 52 del ranking ATP, jugará en Austria, Francia y Suecia: el ATP 500 de Viena, el Masters 1000 de París y el ATP 250 de Estocolmo respectivamente.

¿Cuándo serán los torneos que disputará Daniel Vallejo en Europa?

“Mis últimos torneos del año van a ser: ATP 500 Viena, Masters 1000 de París y ATP 250 de Estocolmo”, escribió Vallejo en las redes sociales. El ATP 500 de Viena en Austria será del 26 de octubre al 1 de noviembre; el Masters 1000 de París en Francia está fijado del 2 al 8 de noviembre, mientras que el ATP 250 de Estocolmo en Suecia, del 8 al 14 de noviembre.