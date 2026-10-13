Zverev: "Ver el número 1 al lado de mi nombre será algo especial"

"Cuando vea el número 1 al lado de mi nombre, será algo especial", afirmó.

Zverev atendió a los medios tras su victoria en los octavos de final del Másters 1.000 de Shanghái ante el kazajo Alexander Bublik, por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1), en la que volvió a dejar muestras visibles de molestias en un tobillo.

"Empecé a sentir el tobillo en el último partido. En el calentamiento (de este martes), estaba bien. Al principio, en el primer set, también, me sentía bien. Pero cuanto más se alargaba el partido, a mitad del segundo set, empezó a ponerse peor", explicó.

Zverev se negó a abandonar: "Nunca me he retirado de un partido de tenis en mi vida, excepto en Roland Garros en 2022, cuando realmente no podía ni andar. Quería seguir, no me quiero retirar sin razones. Al final, luché y gané, y estoy contento".

El rival de Zverev en cuartos será el australiano Alex de Miñaur, noveno cabeza de serie del torneo, quien se deshizo este martes del ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4.