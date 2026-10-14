Jódar también estará en los cuartos de Shanghái tras ganar al neerlandés Van de Zandschulp

Así, el madrileño se convierte en el décimo español en haber conseguido un billete para los cuartos en la megalópolis oriental china, después de que su compatriota Alejandro Davidovich Fokina también inscribiese el martes su nombre en esa lista. Quien no estará en la próxima ronda será el número 3 de la tabla, Carlos Alcaraz, que cayó por sorpresa ante el belga Zizou Bergs.

Esto mantiene vivas las esperanzas de acabar con la 'maldición' shanghainesa: es el único título de esta categoría que jamás ha sido levantado por un tenista español.

Se podría pensar que el duelo iba a ser sencillo para Jódar por el 'ranking' de su rival (n.41), pero Van de Zandschulp trae un muy buen historial ante españoles -incluyendo victorias ante Alcaraz y Rafa Nadal, y ante Dani Mérida en este torneo-, y se llevó el primer set al salvar dos bolas de quiebre y forzar un 'tie break' en el que el español fue el que aflojó.

Jódar no tardó en reponerse: nada más comenzar la segunda manga, logró romper el servicio, pero en el sexto juego permitió que también lo hiciera el neerlandés. Lo positivo para el madrileño es que Van de Zandschulp malgastaría también su siguiente turno de saque, con lo cual la contienda se fue a la tanda de desempate.

En ese parcial definitivo, el joven talento madrileño quebró rápido y no dio prácticamente opciones a su rival, cerrando su victoria a las dos horas y media.

Este fue el primer enfrentamiento entre Jódar y Van de Zandschulp, dos tenistas que están cuajando un buen torneo: el primero, en su debut, y el segundo, en su cuarta participación y superando su mejor marca hasta ahora -eliminaciones en segunda ronda tanto en 2023 como en 2024- con victorias ante rivales teóricamente superiores como el francés Arthur Fils, el número 11 del mundo.

Por su parte, Jódar, exento en primera ronda, tuvo que irse también a los tres sets para superar primero al argentino Thiago Agustín Tirante y luego al checo Jiri Lehecka.

El rival del madrileño en cuartos de final será el ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el quinto mejor tenista del momento, el canadiense Felix Auger-Aliassime, el cual se disputará justo a continuación en la pista central del complejo de Qizhong.