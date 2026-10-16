Badosa: "Fui yo la que decidió separme profesionalmente de Pol"

"Tras las recientes noticias, quería aclarar que tomé la decisión de separarme profesionalmente de Pol. Le agradezco el tiempo que trabajamos juntos y le deseo lo mejor", indica en la nota publicada la jugadora española.

Badosa ha aclarado que seguirá con su actual equipo hasta el final de temporada centrada en su tenis. "Para lo que resta de la temporada, seguiré con mi equipo actual, centrándome en mi tenis y disfrutando de la competición. ¡Espero terminar el año con fuerza y ​​estoy entusiasmado con lo que me depara el 2027!".

Paula Badosa, actualmente situada en el puesto 58 del ránking mundial, de 28 años, inició su vínculo profesional con Pol Toledo en abril del 2023.

La jugadora española tiene previsto jugar el torneo de Osaka (Japón) y después Guangzhou (China), a finales de octubre. Después, inicialmente cuenta con el evento de Hong Kong, en la primera semana de noviembre.