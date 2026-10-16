Jódar, en semifinales tras un cuarto duelo a tres sets: "Ha sido un partido muy duro"

"Ha sido un partido muy duro. (...) Yo voy a lo mío, a intentar hacer mi juego y a estar mentalizado en todos los partidos, porque todos los jugadores juegan muy bien, especialmente en las últimas rondas", explicó el madrileño, número 13 de ránking mundial, en declaraciones a la prensa posteriores al partido.

"Casper estaba jugando a muy buen nivel en el primer set, estaba haciendo un mejor trabajo que yo, y en el segundo y en el tercero igual estuve yo un poquito mejor", agregó.

Preguntado por su posible rival en semifinales, que saldrá del duelo entre el ruso Daniil Medvedev -campeón en 2019 y quinto cabeza de serie del torneo- y el estadounidense Tommy Paul, Jódar consideró garantizado un "gran partido": "Mañana hay otro partido durísimo con el rival que sea. Hay que intentar recuperar bien ahora y pensar en el siguiente partido, ir partido a partido y no pensar más en el futuro".

Jódar y su compatriota Davidovich Fokina -rival del número uno del tenis mundial en 2026, el alemán Alexander Zverev- garantizan así dos opciones para contar con un finalista español en Shanghái, el único torneo de esta categoría que no cuenta con un tenista del país ibérico en su lista de ganadores.