Medvedev cree que la solidez del saque será clave en la semifinal ante Jódar en Shanghái

"Creo que es una pista rápida, así que al final la diferencia la marca intentar romper a tu rival, y ser sólido en el saque, (...) tratar de colar algunos 'aces'", indicó el número 6 del 'ranking' mundial en declaraciones a la prensa tras su victoria ante el estadounidense Tommy Paul (6-3, 1-6, 6-3).

"Durante el partido, veremos cómo juega el otro. Espero que sea un partido duro, voy a intentar dar lo mejor de mí", agregó.

Preguntado por si hará adaptaciones a su juego, Medvedev rememoró a 'clásicos' como Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic: "Cuando Roger jugaba con Novak, o Novak con Rafa, se adaptaban un poquito porque estaban muy igualados. Pero si ves a Novak el resto del año, juega el mismo tenis: intentar tener un buen saque, buscar los golpes de derecha, tener buenos intercambios y tratar de romper".