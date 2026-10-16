Rafa Jódar apunta a Turín

Jodar se erigió en el jugador más joven en la historia del torneo en alcanzar, con 20 años, las semifinales. Ningún español ha ganado nunca el Masters 1000 de Shanghai. El madrileño, igual que el malagueño Alejandro Davidovich, también entre los cuatro mejores, están a dos partidos de lograrlo.

En su primera temporada como profesional, Rafa Jodar ya es noveno en la 'Race' hacia Turín, por delante del serbio Novak Djokovic y el australiano Alex de Miñaur. Dado que el italiano Jannik Sinner, segundo del mundo, está al margen de la competición y que no volverá a las pistas hasta el 2027, el español estaría actualmente y por derecho propio entre los ocho con pasaporte al torneo de Maestros, las Finales ATP.

Jodar, que hace un año ocupaba el puesto 283 del ránking, transita por el curso con 42 victorias y solo 16 derrotas y disputará ante el ruso Daniil Medvedev su segunda semifinal de un Masters 1000, tras el que jugó en Canadá.

El madrileño se enfrenta a Medvedev que es octavo en la carrera de campeones con 311 puntos de margen y el francés Arthur Fils es el séptimo con 416 de ventaja. Si llega a la final, Jodar se asentaría en el noveno puesto, con más renta sobre De Miñaur y Djokovic y si gana el torneo el domingo tendrá casi asegurado su lugar en las Finales.

Rafa Jódar tiene aún en su calendario la disputa del torneo de Basilea y el Masters 1000 de París, donde todavía puede afianzar su puesto para Turín, donde tienen asegurado su puesto el alemán Alexander Zverev y Carlos Alcaraz. Los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe, el italiano Flavio Cobolli, el francés Arthur Fils y el ruso Daniil Medvedev, por delante del madrileño en la clasificación, pujan también por una plaza. Igual que De Miñaur, Djokovic o Tommy Paul, de Estados Unidos, que están detrás de Jódar pero que cuentan con posibilidades matemáticas.