Rafa Jódar gana a Medvedev y habrá final española en Shanghái ante Davidovich

El resultado no solo supone la primera final de un Másters 1.000 en la aún corta carrera de Jódar, sino también que los tenistas españoles logren romper la 'maldición' que pesaba sobre la cita de Shanghái, la única de esta categoría que jamás había tenido un vencedor español.

El primer enfrentamiento entre ambos prometía emoción entre dos tenistas situados arriba en el 'ranking' (Medvedev, sexto, y Jódar, decimotercero) y que forman parte de la historia del torneo de Shanghái: el primero, porque fue campeón en 2019, y el segundo, por convertirse en su semifinalista -y ahora, finalista- más joven, con 20 años.

Al 'Monstruo de Leganés' le costó mucho concretar su primer servicio, aunque tampoco dio chances de romper a Medvedev, que solo se le acercaba en los 'deuces'. El ruso sí caería en el cuarto juego, permitiendo que su rival se pusiera 3-1 arriba... para devolverle la jugada inmediatamente después.

No obstante, Jódar volvería a quebrar para adjudicarse el primer set. Y ojo, porque se trató nada menos que de la primera ocasión en que lo logró en los cinco partidos que ha disputado sobre las pistas shanghainesas; en todos los demás, tuvo que irse al parcial de desempate.

La segunda manga no empezaría mejor para el ruso, que malgastó su primer turno de servicio. Parecía que todo se ponía de cara para Jódar, pero Medvedev también logró quebrar. No obstante, el ruso tampoco aguantaba del todo bien su saque, y en el séptimo juego volvió a ceder, sin ser capaz siquiera de llevarse ni un punto.

Al final, victoria histórica para Jódar rubricada cuando pasaban 44 minutos de la hora.

Davidovich, de 27 años y número 26 del 'ranking', y Jódar, de 20 años y 13 del mundo, no solo protagonizarán este domingo una final española sobre la pista central del complejo de Qizhong, sino también un enfrentamiento totalmente inédito.