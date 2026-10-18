Davidovich se alza con el primer Másters de su carrera al imponerse a Jódar en Shanghái

Se trata, asimismo, de la primera ocasión en que un español gana el torneo de Shanghái, el único de esta categoría que todavía se le resistía a un representante de la 'Armada'.

Este duelo inédito se presentaba entre condiciones teóricamente más favorables para Jódar, quien prefiere las pistas duras, que para Davidovich, un jugador más de hierba. Además, el calor casi veraniego -máximas de 31 grados- que azotó durante el día la pista central del complejo de Qizhong se traducía en una cancha más rápida, aunque la humedad lo compensaba en parte.

'Foki' empezó buscando mover a su rival de lado a lado, pero Jódar llegaba a todas. El madrileño desequilibraría rápidamente la balanza al quebrar en el primer turno de saque de su rival tras un espectacular intercambio en la red que levantó al público de sus asientos.

El 'Monstruo de Leganés' se iba adueñando cada vez más del ritmo de la contienda y lograba ponerse 3-0 arriba pasados solo 12 minutos. En el sexto juego, volvería a romper para la desesperación del andaluz. Curiosamente, Jódar no había logrado ganar un primer set en este torneo hasta la semifinal y hoy lo hizo de forma aplastante.

La segunda manga mostró mucha más igualdad hasta el quinto juego, cuando Jódar, siempre sólido en el resto, volvió a anotarse un 'break'... solo para concederle en el siguiente el primero a Davidovich, con una dejada en la que el malagueño se estiró como un chicle para volver a meterse en el duelo.

El tenista andaluz mejoró en su resto pero cometía muchos más errores que su rival y sufría con su servicio: muestra de ello es que, en el séptimo juego, pasó de ponerse 40-0 directamente a tener que defender (con éxito) el quiebre de Jódar.

Hasta 5 salvó en ese segundo set, lo que le permitió ir a un 'tie break' en el que, contra todo pronóstico, fue Jódar el que aflojó la mano, con lo que Davidovich logró forzar un parcial de desempate, evocando la historia de resurrección en tres actos que había protagonizado en octavos ante el polaco Hubert Hurkacz.

Y la cosa empezaría totalmente de cara para 'Foki': Jódar empezó sacando y el malagueño consiguió un temprano 'break'. El madrileño se recuperaría... pero cedería de nuevo en el quinto juego, y no lograría volver a meterse en la contienda, mostrando además ciertos problemas físicos tras caer mal sobre un tobillo en un lance del noveno juego.

Al final, Davidovich se llevaría el gato al agua pasados 27 minutos de las dos horas.

A sus 27 años, conquistó el primer Másters de su carrera, una revancha de Mónaco 2022, cuando llegó a la final para caer a manos del griego Stefanos Tsitsipas. Y arribaba al partido definitivo nada menos que tras deshacerse en semifinales del ya confirmado como número uno del tenis mundial este año, el alemán Alexander Zverev.

Tras una lesión de espalda que le mantuvo dos meses en el dique seco, el malagueño llegaba en buena forma tras alzarse también durante esta gira china con el Abierto de Chengdu tras ganar este año el primer titulo ATP de su carrera, en Mallorca. Esto, confesó, le supuso un "alivio" y un extra de "confianza" en estas situaciones.

A partir de mañana, será el 13.º del 'ranking', su mejor posición histórica.

Por su parte, Jódar había inscrito de antemano su nombre en la historia del torneo, al convertirse, con 20 años, en el tenista más joven en alcanzar la final, y también en la del circuito, ya que es el primero nacido en 2006 en llegar a la última ronda en esta categoría.

Y todavía tenía más historia por hacer: podía confirmarse como el jugador que más rápido ha subido desde el 'top 100' de la tabla mundial a las diez posiciones de cabeza en su temporada de debut como profesional, un honor que desde 1985 estaba en manos del teutón Boris Becker.

El partido servía además para romper la 'maldición' española en Shanghái, el único evento Másters 1.000 que jamás había tenido un ganador de la 'Armada', pese a que hasta tres de sus representantes habían alcanzado la final.

Rafa Nadal la perdió en 2009 ante el ruso Nikolay Davidenko y en 2017 contra Roger Federer; entre medias, David Ferrer (2011) y Roberto Bautista (2016) también cayeron derrotados, en ambos casos a manos del británico Andy Murray.

Con su victoria, Davidovich se garantiza un curioso honor: la organización del torneo erige estatuas con el cuerpo de los famosos 'Guerreros de Terracota' de Xi'an y la cara del ganador, las cuales se muestran estos días en una céntrica calle de la megalópolis oriental china.