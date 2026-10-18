El campeón olímpico etíope Tola gana la maratón de Pekín y marca nuevo récord para China

Según medios locales, la mejor marca en Pekín la tenía desde 2019 el keniano Mathew Kisorio (2 horas, 7 minutos y 6 segundos), y la de China databa de la carrera de 2023 en Shanghái, de la mano de otro keniano como Philimon Kiptoo Kipchumba (2 horas, 5 minutos y 35 segundos).

En la categoría femenina, el mejor tiempo de hoy lo marcó también una etíope, Anchinalu Dessie: 2 horas, 20 minutos y 36 segundos.

Más de 32.000 participantes -140 de ellos, profesionales- tomaron las calles de la capital china en un recorrido que arrancó en la céntrica plaza de Tiananmen y finalizó en la zona olímpica de Pekín 2008.

El mejor corredor local fue Li Dalin (2 horas, 8 minutos y 30 segundos), situado actualmente en la posición número 440 del 'ranking' mundial de maratonistas.

La Maratón de Pekín se celebra de forma anual en la capital china desde 1981 y es considerada como la más prestigiosa del país asiático.

Tras tres años de parón por la estricta política nacional de 'cero covid', la competición se reanudó en 2022, aunque ese año estuvo limitada únicamente a corredores locales, permitiendo la participación de atletas internacionales a partir de la siguiente edición.