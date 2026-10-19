Bergs resta importancia a que Alcaraz achacara su derrota en Shanghái a la suerte

"Nunca hay que tomarse al pie de la letra las palabras de un jugador en una rueda de prensa. A veces, las preguntas pueden ser un poco tendenciosas. No me preocupan demasiado esas declaraciones", afirmó Bergs en declaraciones recogidas por el diario belga DH Les Sports+, en vísperas de su debut este martes en el European Open de Bruselas.

El belga, número 41 del mundo, dio la sorpresa el pasado 12 de octubre al eliminar a Alcaraz, entonces tercero del ránking ATP, en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái por 7-5 y 7-6 (4), en la que fue la victoria más importante de su carrera.

Tras el encuentro, Alcaraz reconoció que había jugado "a un nivel realmente malo" frente a un rival que había mostrado un tenis "muy bueno", pero también apuntó que Bergs había tenido suerte en algunos momentos decisivos, con devoluciones y golpes que tocaron el marco de la raqueta y terminaron entrando en la pista.

"Lo que me queda es esa magnífica victoria, pero también las que conseguí antes de enfrentarme a él. Todo eso me ha dado confianza", señaló el tenista belga.

Bergs, de 27 años, consideró que su triunfo ante el español supone un nuevo paso adelante en su trayectoria profesional.

"Sigo avanzando en mi proceso. Está bien ganar a jugadores de este calibre. Estoy construyendo mi carrera", concluyó.