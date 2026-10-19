Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez, clasificadas para las Finales WTA de dobles

Será el debut en este torneo de la jugadora cántabra y la quinta participación de Melichar Martínez en la competición que reúne a las ocho mejores parejas del curso.

La WTA anunció que Guo Hanyu y Kristina Mladenovic, Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martinez y Elise Mertens y Zhang Shuai se han clasificado para las Finales de la WTA en Indian Wells. Se unen a Katerina Siniakova, número 1 del mundo en dobles, y a Taylor Townsend, junto con la canadiense Gabriela Dabrowski y la brasileña Luisa Stefani, quienes aseguraron su participación a principios de esta temporada.

Por lo tanto, solo quedan tres plazas para cerrar el cartel definitivo del torneo.

Tras una lesión de rodilla, Aleksandra Krunic y su compañera Anna Danilina, quienes actualmente ocupan el tercer puesto en la clasificación de la Carrera a las Finales de la WTA, se han visto obligadas a retirarse del torneo de este año.

Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez debutarán como pareja en las Finales de la WTA tras una gran temporada de 2026 en el circuito.

Ganaron el WTA 500 Guadalajara y también cosecharon éxitos en el circuito WTA 1.000, como finalistas en Roma y semifinalistas en Indian Wells.

Kristina Mladenovic regresa a las Finales de la WTA por primera vez desde 2019, año en el que consiguió su segundo título en el torneo. Ella y su compañera Guo Hanyu, quien debutará en el torneo, han ganado dos títulos esta temporada, en Aukland y en Wimbledon.

Elise Mertens y Zhang Shuai se han clasificado para las Finales de la WTA por primera vez como pareja, pero cuentan con una amplia experiencia en el torneo, con un total combinado de nueve participaciones previas. Mertens es bicampeona, habiendo ganado el título en 2022 y 2025 (ambos con Veronika Kudermetova), mientras que 2026 marca la tercera participación de Zhang Shuai.

Su temporada ha estado marcada por la victoria en el Abierto de Australia. Además, alcanzaron las semifinales del WTA 1.000 de Miami y los cuartos de final del WTA 500 de Berlín.