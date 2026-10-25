Medvedev repite corona en Almaty

Medvedev, que accedió a la última ronda del torneo tras la retirada del local Alexander Bublik, remontó el partido tras iniciar perdiendo el primer set en el 'tie break' y lo hizo con autoridad, cediendo solo cuatro juegos y llegando a realizar veintidós saques directos.

El triunfo es especial para el ruso, que suma 25 títulos individuales pero por primera vez ha conseguido defender con victoria su corona de vigente campeón de un título, levantando por segunda vez seguida el trofeo en Kazajistán.

Éste es el cuarto título de la temporada para Medvedev tras ganar anteriormente en Brisbane (Australia), Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Hangzhou (China).