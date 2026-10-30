Aboian, Dellien, Aguilar y Reis da Silva avanzan a semifinales del Challenger de Guayaquil

Los cuatro semifinalistas quedaron definidos este viernes durante la jornada de cuartos de final, marcada por el retiro del argentino Camilo Ugo Carabelli, primer cabeza de serie del torneo, cuando disputaba el primer set frente a Reis da Silva, según explicó a EFE la organización.

Aboian se impuso al dominicano Nick Hardt por 6-2, 1-6 y 7-6(5), mientras que Dellien, cabeza de serie número dos del torneo, venció al argentino Carlos Zárate por 6-0 y 6-2.

Por su parte, Aguilar Cardozo derrotó al argentino Lautaro Midón, cabeza de serie número seis del torneo, por 7-6(3) y 6-4.

El torneo se disputa sobre canchas de arcilla en el anexo del Guayaquil Tenis Club y otorgará 75 puntos al campeón y 44 al finalista para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).