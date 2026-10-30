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Tenis
30 de octubre de 2026 - 22:55

Aboian, Dellien, Aguilar y Reis da Silva avanzan a semifinales del Challenger de Guayaquil

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Guayaquil (Ecuador), 30 oct (EFE).- El argentino Valerio Aboian y el boliviano Hugo Dellien se medirán este sábado por un puesto en la final del Challenger ATP que se disputa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, mientras que el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo y el brasileño João Reis da Silva disputarán la otra semifinal.

Por EFE
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Los cuatro semifinalistas quedaron definidos este viernes durante la jornada de cuartos de final, marcada por el retiro del argentino Camilo Ugo Carabelli, primer cabeza de serie del torneo, cuando disputaba el primer set frente a Reis da Silva, según explicó a EFE la organización.

Aboian se impuso al dominicano Nick Hardt por 6-2, 1-6 y 7-6(5), mientras que Dellien, cabeza de serie número dos del torneo, venció al argentino Carlos Zárate por 6-0 y 6-2.

Por su parte, Aguilar Cardozo derrotó al argentino Lautaro Midón, cabeza de serie número seis del torneo, por 7-6(3) y 6-4.

El torneo se disputa sobre canchas de arcilla en el anexo del Guayaquil Tenis Club y otorgará 75 puntos al campeón y 44 al finalista para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

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