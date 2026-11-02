Zverev, el número uno inesperado

El segundo alemán en la historia en alcanzar la cima del ránking ATP después del legendario Boris Becker, en enero de 1991, es desde este lunes el trigésimo jugador en instalarse en el número uno, de donde descabalga al italiano Jannik Sinner.

Pertenece este jugador de Hamburgo, de 29 años, que amarró matemáticamente esta posición el pasado jueves, tras alcanzar los cuartos de final del torneo de Viena, y que figura en todo lo alto formalmente este lunes, cuando se hacen públicas las clasificaciones, a esa generación intermedia que estuvo a la sombra tanto tiempo del Big Three y que fue rebasada con determinación por la irrupción de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Daba la sensación de que no había espacio en el escenario ya para esa prometedora camada de la que forma parte Alexander Zverev, junto los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev, el austríaco Dominik Thiem, el canadiense Denis Shapovalov, el griego Stefanos Tsitsipas, el australiano Alex de Miñaur, jugadores punteros, grandes esperanzas de aquella familia considerada con el paso del tiempo como una generación perdida.

Se ha salido de esa norma Zverev cuando menos lo esperaba. Llegó a este 2026 con 24 títulos en su historial, pero ninguno en un Grand Slam. Tres finales fallidas en eventos major hasta ese momento. El último la final del Abierto de Australia del 2025, batido por Sinner, Roland Garros 2024, superado por Carlos Alcaraz, y el Abierto de Estados Unidos del 2020, vencido por Thiem.

El oro olímpico conquistado en los Juegos Olímpicos de Tokio y los trofeos de las Finales ATP, torneo de Maestros que reúne a los ocho mejores de cada año, en el 2018 y 2021 fueron su grandes logros en una estupenda carrera con siete títulos de torneos Masters 1000 pero sin el reconocimiento grande, de esos que hacen a cualquier deportista pasar a la historia, de un Grand Slam.

No ha sido un recorrido fácil para el alemán que ha tenido que adaptarse a los contratiempos. Que se ha tenido que levantar después de cualquier caída, de asumir que no le alcanzaba para sentarse a la misma mesa que Novak Djokovic, Rafael Nadal o Roger Federer a los que podía vencer en cualquier momento puntual, en cualquier partido, pero no alargar ese estado de excelencia de tres de los mejores jugadores de la historia, dominadores absolutos de la época más gloriosa del tenis.

"Es algo muy especial. Sentir que estoy en la cima del mundo es increíble. Es diferente a ganar un torneo o un título, pero es una sensación muy especial saber que el número uno estará junto a tu nombre cuando se publiquen las nuevas clasificaciones".

Atrás quedan las lesiones, los sinsabores y esas frustraciones que condicionaban su recorrido y que llegaron a tildarle de perdedor. Aquella dolorosa dolencia, grave, en las semifinales de Roland Garros del 2022, cuando tenía el pulso con el propio Rafael Nadal en todo lo alto, cuando el alemán hacía gala en la pista de sus mejores prestaciones, de su mejor nivel, hasta que se torció el tobillo derecho, lloró de dolor, en la Philippe Chatrier y estuvo más de seis meses alejado de la competición.

Fue Zverev durante mucho tiempo un príncipe sin reinado. Pero en este 2026 dejó de ser aquél tenista, para muchos, el mejor de la historia sin un Grand Slam.

La lesión de muñeca de Carlos Alcaraz, que le tuvo casi media temporada fuera del circuito y la posterior de Jannik Sinner, de baja durante los últimos meses del curso, con todos los éxitos por defender, abrieron los ojos y la puerta del alemán que no desperdició su momento.

Acabó con el maleficio Zverev que se quedó a las puertas de la final en el Abierto de Australia, el primero del año, eliminado en un duelo dramático por el propio Alcaraz, en cinco sets, y que por fin, consiguió en París, en Roland Garros, su primer grande. Sinner había caído, víctima de una crisis física, en su primer partido, ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. El español ya no estaba en competición. El germano, desde meses atrás el segundo del mundo, no desperdició la ocasión. Sin ellos era el mejor. Y así lo demostró. Se proclamó campeón sobre la arcilla de París. Fue su primer major, el éxito que rompía la maldición.

El primer tenista alemán en ganar Roland Garros en la Era Open venció en la final al italiano Flavio Cobolli en cinco sets. Después, alcanzó la final de Wimbledon, pero cayó con Sinner. Con el italiano en vigor, Zverev estaba a la sombra. Pero después de Londres, el transalpino se bajó en pleno recorrido. Lesionado en la rodilla. Y el jugador de Hamburgo aprovechó su momento. Para lograr otro grande y asaltar el número uno.

Fue en Nueva York, con Alcaraz eliminado en semifinales, ante el estadounidense Ben Shelton. Fue su segundo Grand Slam y la cima a tiro.

El trigésimo jugador de la historia en alcanzar el número uno del ránking ATP, que amarró el jueves pasado, con los cuartos de final de Viena, en cuanto cerró su triunfo contra el neerlandés Tallon Griekspoor, llegó a tiempo a la cita con las leyendas.

El segundo jugador de más edad en conseguir asaltar la cima del ránking por primera vez, con 29 años y seis meses, solo superado por el australiano John Newcombe, con 30 en 1974, escala a lo alto del podio cuatro años después de erigirse en el número dos por primera vez.

Ocupa el lugar de Sinner, que se mantuvo en lo alto desde el pasado mes de abril, y acabará ahí en el 2026. El segundo alemán en lograr el número uno del mundo, después de Boris Becker, en 1991, ya se sienta en la mesa de los grandes. Alumno aventajado de su generación, de esa camada perdida, será uno de los cinco tenistas en activo que saltará a las pitas con el logro del número uno alguna vez. Al lado de Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev, coetáneo que llegó en su día a lo más alto, en febrero del 2022, poseedor de un Grand Slam, en Estados Unidos, un año antes.