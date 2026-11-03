Kouame no logra convertirse en el ganador más joven de París

De haber conseguido el triunfo, el parisiense habría desbancado por un mes al estadounidense Michael Chang, que en 1989 ganó dos partidos en el torneo con 17 años y ocho meses.

Kouame, que saltó a la luz en el pasado Roland Garros, donde alcanzó la tercera ronda, fue rescatado para el cuadro final del Masters 1.000 de su ciudad tras la baja del checo Jakub Mensik y afrontó el duelo dos días después de haber conseguido en Brest su primer torneo en el circuito secundario.

Borges, que también fue repescado para el cuadro final, tras el abandono del español Alejandro Davidovich, con problemas dorsales, se medirá al ruso Karen Khachanov, que superó la primera ronda tras el abandono del canadiense Denis Shapovalov.