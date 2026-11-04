Zoe Doldán avanza a octavos de final en el W15 de Neuquén

Doldán, quien accedió al cuadro principal tras superar la fase clasificatoria, tuvo que batallar durante más de dos sets para quedarse con el triunfo y asegurar su presencia entre las 16 mejores del certamen.

Lea más: Alcaraz se mantiene firme en un Masters 1000 donde caen los favoritos

En busca de un lugar en los cuartos de final, la paraguaya tendrá un exigente desafío este jueves frente a la chilena Antonia Vergara, tercera preclasificada del torneo.

La tenista trasandina llegó a esta instancia luego de imponerse a la argentina Agustina Tarántola por 7-5 y 6-4. Doldán buscará prolongar su buen momento y dar otro paso en el certamen que se disputa en territorio argentino.