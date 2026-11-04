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Tenis
04 de noviembre de 2026 - 19:58

Zoe Doldán avanza a octavos de final en el W15 de Neuquén

La paraguaya Zoe Doldán tuvo un estreno triunfal.
La paraguaya Zoe Doldán tuvo un estreno triunfal.

La tenista paraguaya Zoe Doldán consiguió una trabajada victoria en su estreno en el cuadro principal del ITF W15 Neuquén 2, en Argentina, donde superó a la local Valentina Abril Bruno en tres sets, por 7-6, 6-7 y 6-2.

Por ABC Color
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Doldán, quien accedió al cuadro principal tras superar la fase clasificatoria, tuvo que batallar durante más de dos sets para quedarse con el triunfo y asegurar su presencia entre las 16 mejores del certamen.

Lea más: Alcaraz se mantiene firme en un Masters 1000 donde caen los favoritos

En busca de un lugar en los cuartos de final, la paraguaya tendrá un exigente desafío este jueves frente a la chilena Antonia Vergara, tercera preclasificada del torneo.

La tenista trasandina llegó a esta instancia luego de imponerse a la argentina Agustina Tarántola por 7-5 y 6-4. Doldán buscará prolongar su buen momento y dar otro paso en el certamen que se disputa en territorio argentino.

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