Sabalenka vence a Muchova y Andreeva a Svitolina en las Finales WTA

Sabalenka, número dos del mundo, se deshizo de Muchova (n.7) por 7-6(2) y 7-5 en 1 hora y 53 minutos. La bielorrusa, que perdió el número uno en septiembre tras casi dos años, nunca ha ganado unas Finales de la WTA.

Por su lado, Andreeva, vigente campeona en Roland Garros, derrotó a Svitolina por 6-4 y 6-0 en solo 1 hora y 10 minutos. Para Svitolina, este fue su primer partido desde que anunció su separación del francés Gael Monfils, su esposo.

Andreeva y Sabalenka encabezan ahora el Grupo 2 de las Finales de la WTA, que reúne a las ocho mejores tenistas del año, a la conclusión de la primera jornada.

Este martes arranca la segunda jornada con los partidos del Grupo 1 entre la estadounidense Coco Gauff y la checa Linda Noskova y entre la también estadounidense Jessica Pegula y la ucraniana Marta Kostyuk.

Noskova y Gauff lideran ese grupo tras sus respectivas victorias del domingo ante Kostyuk y Pegula.