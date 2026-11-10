Noskova se clasifica para semifinales de las Finales WTA y Kostyuk cae eliminada

Noskova, vigente campeona en Wimbledon y número 8 del mundo, ganó a Gauff (n.4) por 6-3 y 6-3 en 1 hora y 15 minutos. La checa, que derrotó a Kostyuk en su primer partido, se ha asegurado la clasificación a falta de una jornada.

Por su lado, la estadounidense Jessica Pegula (n.5) se impuso a Kostyuk (n.9) por 6-2 y 7-5 en 1 hora y 28 minutos.

La ucraniana, que ha perdido sus dos partidos, entró en el torneo en la víspera de su inicio para tomar el lugar de la número uno del mundo, la kazaja Elena Rybakina, baja por enfermedad.

Pegula y Gauff se jugarán este jueves la segunda plaza del Grupo 1 para las semifinales, en sus respectivos partidos contra Noskova y Kostyuk.

Las Finales de la WTA reúnen a las ocho mejores tenistas del año en Indian Wells (Estados Unidos).