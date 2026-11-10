Rune regresa con victoria al lugar donde hace un año se lesionó de gravedad
Madrid, 10 nov (EFE).- El danés Holger Rune ganó este martes al belga Zizou Berges en la primera ronda del torneo ATP 250 de Estocolmo, el mismo en el que hace un año se rompió el tendón de Aquiles, los que le obligó a someterse a una intervención quirúrgica y pasar por un largo proceso de rehabilitación de 11 meses antes de poder volver a la competición en septiembre.
Rune superó a Bergs por 6-3 y 6-4 y en octavos se cruzará con el serbio Miomir Kecmanovic, verdugo del francés Arthur Rinderknech.
Tras sufrir derrotas en primera ronda en Tokio, Shanghái y París, Rune, que ha ganado cinco títulos del circuito ATP y alcanzó el número 4 del mundo antes de cumplir los 23 años, llegó en Basilea el mes pasado a alcanzar sus primeros cuartos de final desde la lesión.