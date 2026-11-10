Rune regresa con victoria al lugar donde hace un año se lesionó de gravedad

Rune superó a Bergs por 6-3 y 6-4 y en octavos se cruzará con el serbio Miomir Kecmanovic, verdugo del francés Arthur Rinderknech.

Tras sufrir derrotas en primera ronda en Tokio, Shanghái y París, Rune, que ha ganado cinco títulos del circuito ATP y alcanzó el número 4 del mundo antes de cumplir los 23 años, llegó en Basilea el mes pasado a alcanzar sus primeros cuartos de final desde la lesión.