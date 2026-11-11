Ferrero y Ferrer se verán las caras el próximo año como entrenadores de dos 'top ten'

Ambos, reconocidos buenos amigos desde sus primeros pasos en el mundo del tenis y que fueron copropietarios del desaparecido Valencia Open 500, han anunciado con apenas una semana de diferencia su vuelta al circuito como entrenadores.

Ferrero tiene una experiencia más dilatada como entrenador ya que, tras retirarse, llegó a dirigir al actual número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, con el que terminó su relación en febrero de 2018.

Pese a que posteriormente recibió ofertas para forma parte de los equipos de entrenadores de varios de los mejores tenistas del momento, Ferrero decidió apostar en agosto de ese año por llevar las riendas de la carrera de un joven adolescente de 15 años llamado Carlos Alcaraz que acaba de proclamarse campeón de Europa.

El técnico valenciano pulió el diamante en bruto que era el tenista murciano e inicio un periplo que duró algo más de siete años, en los que convirtió a Alcaraz en el número uno del mundo más joven de la historia, con 19 años.

Además, juntos conquistaron 24 títulos del circuito ATP y 6 Grand Slam hasta que en diciembre de 2025 se rompió la relación de forma inesperada tras el anuncio de Carlos Alcaraz en redes sociales.

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar", explicó Alcaraz.

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", añadió.

Ferrero admitió que le hubiera gustado seguir con Alcaraz y, tras la ruptura, se tomó un año alejado de los 'box', centrado en su Academia. Ferrero anunció que el 9 de noviembre iba a comunicar quién iba a ser el tenista con el que había llegado a un acuerdo para entrenarle, aunque una filtración llevó al tenista estadounidense Ben Shelton a adelantarse y el día 1 comunicó que Ferrero se incorporaba al equipo técnico junto a su padre Bryan Shelton.

Precisamente el jugador norteamericano ha tenido este año 2026 duelos de rivalidad con Alcaraz, al que eliminó en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos tras un épico partido a cinco sets, y llegando posteriormente a la final que perdió con Zverev, aunque el español se tomó la revancha en la reciente final del Masters 1.000 de París.

Con 24 años, Shelton, que ocupa el puesto numero 4 mundial, se ha convertido en la gran esperanza del tenis en Estados Unidos para poder optar de nuevo a ganar un título de Grand Slam.

En el caso de Ferrer, curiosamente su primera experiencia como entrenador, nada más retirarse, también fue con Zverev, formando parte de su equipo técnico desde 2020 hasta 2021, periodo en el que el jugador alemán llegó a su primera final de Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos.

En este caso la ruptura fue amistosa y la decisión la tomó Ferrer, quien expuso que quería pasar más tiempo con su familia, y lo achacó también a la complicada situación que generó la pandemia del COVID y a su compromiso en la dirección del Trofeo Conde de Godó.

En 2023, 'Ferru' asumió la capitanía del equipo español de la Copa Davis, sucediendo a Sergi Bruguera, y el pasado 15 de octubre anunció que abandonaría el cargo a la conclusión de la Final a Ocho de la Copa Davis que se disputará del 24 al 29 de este mes en Bolonia (Italia), en la que España parte como uno de los favoritos a conseguir la 'Ensaladera'.

A finales de la pasada semana se hizo público que Ferrer formaría parte del equipo técnico de Casper Ruud. El noruego, de 27 años, que actualmente ocupa el puesto 18 en el ránking ATP, busca reverdecer laureles, ya que llegó al número 2 mundial en septiembre de 2022, ha sido finalista en tres ocasiones en un Grand Slam y cuenta en su palmarés con 14 títulos.

El próximo año, Ferrer y Ferrero, que han hecho gala de una gran amistad desde hace más de dos décadas, tendrán la oportunidad de revivir, ahora desde el palco de entrenadores, los nueve duelos que protagonizaron en las pistas, con dos finales incluidas, desde 2004 y hasta el 2011.