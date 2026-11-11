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Tenis
11 de noviembre de 2026 - 17:15

Fritz bate a Norrie para alcanzar los cuartos de Estocolmo

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Redacción Deportes, 11 nov (EFE).- El estadounidense Taylor Fritz, primer cabeza de serie, comenzó su andadura este miércoles en el ATP 250 de Estocolmo con una victoria por 7-5 y 6-3 ante el británico Cameron Norrie para acceder a los cuartos de final.

Por EFE
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Fritz, que busca su segundo título de 2026, lleva 14 victorias en pista cubierta esta temporada. El jugador de 29 años se clasifica para sus undécimos cuartos de final de la temporada y los cuartos en otras tantas semanas (final de Lyon, semifinales de Basilea, cuartos de final de París).

La semana pasada, en París, dejó escapar dos puntos de partido contra Carlos Alcaraz que, de haberlos convertido, habrían clasificado a Fritz para las Finales ATP.

El próximo rival de Fritz será el serbio Miomir Kecmanovic o el exnúmero 4 del mundo Holger Rune, que juegan esta noche.

Una de las sorpresas del torneo la protagonizó el kazajo Aleksandr Shevchenko. procedente de la previa y que batió en tres mangas y con remontada al segundo favorito y defensor del título, el noruego Casper Ruud, por 6-7 (5), 6-4 y 6-3.

En otros partidos del día, el cuarto cabeza de serie, el chileno Alejandro Tabilo, se impuso al italiano Lorenzo Sonego por 7-6 (2), 6-7 (7) y 7-5 tras dos horas y 53 minutos, mientras que el finalista del año pasado, el francés Ugo Humbert, se deshizo con facilidad del croata Borna Gojo por 6-2 y 6-4.

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