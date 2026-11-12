Andreeva-Pegula, semifinal con morbo en las Finales de la WTA; Noskova espera rival

Pese a la derrota, Noskova, número 8 del mundo, se clasificó como primera del grupo A y espera su rival en semifinales, que saldrá del encuentro que disputarán este viernes la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.1) y la ucraniana Elina Svitolina (n.6).

Pegula (n.5) necesitaba una victoria para acceder a la siguiente fase, y lo logró tras casi tres horas de juego, en un duelo en el que ambas tenistas se rompieron el servicio hasta en diez ocasiones.

La estadounidense, de hecho, salvó una bola de partido en contra con 4-5 en el tercer set, pero inmediatamente quebró el saque de su rival y ganó su turno de servicio para sellar su clasificación.

Este resultado dejó sin opciones a otra de las tenistas locales, Coco Gauff (n.4), quien en el primer turno hizo sus deberes al derrotar por 6-4 y 7-5 a la ucraniana Marta Kostyuk (n.10), que también quedó eliminada.

Gauff protagonizó una impresionante remontada en la segunda manga, en la que salvó tres bolas de set en contra con 1-5 y ganó los seis juegos siguientes.

La semifinal entre Andreeva (n.3) y Pegula, que se disputará el sábado, reunirá a dos tenistas que protagonizaron un momento de gran tensión cuando un micrófono abierto captó a la estadounidense definiendo a la rusa como "una diva" tras una sesión de entrenamiento previa al inicio del torneo.

Andreeva, no obstante, aclaró después de su primer partido que Pegula se había disculpado con ella ese mismo día, y aseguró que no queda ninguna tensión entre ellas.

"Obviamente, ella se disculpó. Así que, sí, no hay ningún drama ni nada por el estilo. Ahora podemos reírnos de ello; creo que eso es lo más importante", expresó.

El incidente provocó que la presidenta de la WTA, Valerie Camillo, se disculpara con Pegula por no haberle informado de la presencia de micrófonos en las pistas de entrenamiento.

Las Finales se disputan este año en Indian Wells (Estados Unidos) después de que la WTA rescindiera el contrato de tres años que concedía a Riad la sede del torneo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.