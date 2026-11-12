Granollers y Zeballos evitan a la pareja número uno, Heliövaara y Patten

Granollers y Zeballos quedaron incluidos en el grupo Grupo Mark Woodforde, según el sorteo celebrado este jueves, junto a los segundos favoritos, el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori y los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz.

El otro grupo, Todd Woodbridge, contará con la pareja número uno, Heliövaara y Patten, que se medirán al dúo formado por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavić, los franceses Théo Arribagé y Albano Olivetti y los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos.