ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Tenis
12 de noviembre de 2026 - 10:40

Granollers y Zeballos evitan a la pareja número uno, Heliövaara y Patten

Imagen sin descripción

Madrid, 12 nov (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, cabezas de serie número tres, evitaron al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten, primeros favoritos y defensores del título de dobles de las Finales ATP, que se disputarán en Turín (Italia) del 15 al 22 de noviembre próximos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Granollers y Zeballos quedaron incluidos en el grupo Grupo Mark Woodforde, según el sorteo celebrado este jueves, junto a los segundos favoritos, el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori y los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz.

El otro grupo, Todd Woodbridge, contará con la pareja número uno, Heliövaara y Patten, que se medirán al dúo formado por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavić, los franceses Théo Arribagé y Albano Olivetti y los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más

Te puede interesar