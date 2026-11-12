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Tenis
12 de noviembre de 2026 - 10:10

Zverev, con Jódar, Shelton y Fils en finales ATP; Alcaraz, con Medvedev, Cobolli y Tiafoe

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Madrid, 12 nov (EFE).- El tenista alemán Alexander Zverev, actual número 1 del mundo, quedó encuadrado este jueves junto al español Rafa Jódar, debutante en la competición, el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils en el grupo John McEnroe de las Finales ATP, que se disputarán en Turín (Italia) del 15 al 22 de noviembre próximos.

Por EFE
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Mientras, el español Carlos Alcaraz, actual número 3 de la ATP, quedó encuadrado este jueves junto al ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli y el francés Frances Tiafoe en el grupo Ivan Lendl.

El azar no deparó el posible enfrentamiento entre Alcaraz y Jódar, clasificado por primera vez para el torneo que cierra la temporada después de la victoria del propio Alcaraz sobre Taylor Fritz la semana pasada en el Masters de París, que el murciano ganó frente a Shelton.

Las de este año serán la primeras Finales ATP en las que habrá dos españoles desde que Rafa Nadal y David Ferrer compitieron en las del año 2015, y, además de Jódar, debutan también el italiano Flavio Cobolli y los franceses Arthur Fils y Frances Tiafoe.

La composición de los dos grupos se determinó en una larga ceremonia en el Grattacielo Intesa Sanpaolo de Turín, con la gran ausencia en el cuadro del italiano Jannik Sinner entre los ocho participantes, actual número dos del mundo y vigente campeón, que será baja por lesión.

Después de los tres primeros partidos para cada jugador dentro de su grupo, los dos primeros de grupo avanzarán a las semifinales, que ya superó el año pasado el murciano Carlos Alcaraz frente al canadiense Auger para meterse en la final, en la que Sinner se hizo con el título.

Cabeza de serie, Carlos Alcaraz afronta con 23 años su cuarta participación en las finales ATP, después de su gran victoria reciente en París, que confirma su buena condición al final de la temporada, tras cuatro meses fuera de las pistas por una lesión de muñeca.

139 días ha estado sin jugar, después de empezar el año con título en Australia y reaparecer en Estados Unidos para hacerse con las victorias en Tokio, Viena y París.

Daniil Medvedev será uno de sus primeros rivales, junto al local Flavio Cobolli. Quinto del mundo, el ruso vuelve después de perderse la edición de 2025 tras haber sido fijo en las seis temporadas anteriores. Quinto en la ATP, fue ganador en Brisbane, Dubai, Hangzhou y Almaty.

El florentino Cobolli, que ha entrado este año en el top 10 de la ATP y es sexto, se estrenará después de haber jugado la final de Roland Garros y sumar este año su tercer título ATP en Acapulco, más el de dobles mixto en Indian Wells.

El alemán Zverev liderará el grupo John McEnroe para disputar por novena vez las finales ATP, que ya ganó en 2018 y 2021. Las victorias en Roland Garros y Estados Unidos son sus grandes tesoros, en una temporada que puede rubricar como mágica.

A él se medirá Rafa Jódar. El madrileño, el más joven de los participantes se estrena en Turín con 20 años, después de unos meses de progresión espectacular, ha pasado de ganar el Abierto júnior de Estados Unidos en 2024 a estar entre las ocho mejores raquetas del mundo.

Con sus primeras victorias en torneos ATP en 2025 y su primer título del circuito en Marrakech, Jódar jugó las semifinales de Barcelona, los cuartos de final de Madrid, Roma y Roland Garros y es undécimo en la ATP.

El grupo incluye al estadounidense Ben Shelton, el próximo pupilo de Juan Carlos Ferrero, y al francés Arthur Fils, debutante y segundo más joven con 22 años, que ha irrumpido en primera línea después de empezar el año fuera del top 40 y ganó en Barcelona y Cincinati.

Shelton encara su segunda participación tras caer en París ante Alcaraz. Este año alcanzó su primera final de Grand Slam en Estados Unidos, donde perdió en cuatro sets ante Zverev, y ha ganado 4 títulos, Dallas, Múnich, Stutgart y Canadá.

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