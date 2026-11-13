Fritz gana a Musetti y será el rival de Tirante en la final

El norteamericano, primer favorito, tardó 63 minutos en alcanzar la final número veinticinco de su carrera, la sexta en el 2026, y aspira a lograr el undécimo trofeo, el segundo de la presente temporada tras el conseguido en Washington.

Fritz, que no cedió su saque en todo el partido, perdió en este 2026 las finales de Lyon, Halle, Stuttgart y Dallas. Ahora pretende agrandar su historial después de arrollar al transalpino, con el que había perdido los dos últimos choques, ambos en este año.

Fue la cuarta victoria en nueve duelos del estadounidense contra el europeo. Ahora espera a Tirante que se situó en la primera final de su carrera al eliminar en su semifinal, por 7-5 y 7-6(1), al chileno Alejandro Tabilo.

Será el segundo cara a cara entre Fritz y Tirante que ganó en el Masters 1000 de Montreal, en agosto pasado, en el único partido entre ambos hasta ahora.

El jugador de La Plata, de 25 años, actualmente instalado en el puesto 51 del ránking mundial y que se ha asegurado ya estar el lunes entre los cincuenta mejores con la final alcanzada y ser obtener el mejor puesto en su carrera si gana el título, tardó una hora y 48 minutos en ganar por segunda vez en seis enfrentamientos a Tabilo, con el que había caído en tres ocasiones en este 2026, todas en tierra.

Tirante, que aspira a ser el tercer argentino en coronarse en Estocolmo tras Juan Martín del Potro, que ganó en el 2016 y 2017 y David Nalbandián, que logró el trofeo en el 2008, reconoció haber atravesado nervios. “Siempre se sienten los nervios en los partidos, y jugar una semifinal frente a tanta gente es muy especial para mí”.

“En los momentos importantes se empieza a notar. Creo que no jugué bien con 5-4, pero seguí creyendo en mí misma y en mi equipo para cerrar el partido en el tie-break”, añadió el primer finalista argentino en un torneo ATP bajo techo desde Diego Schwartzman en Amberes en 2021.

“Estoy muy contento de poder jugar mi primera final ATP. De hecho, estoy muy feliz de jugarla aquí. Esta es mi tercera semifinal, y la primera fue en Bastad, así que creo que Suecia es un buen lugar para mí”.

Fritz, por su parte, selló su decimoquinta victoria en pista cubierta del año, la mayor en el circuito. “Jugué muy bien. Hace poco perdí contra Lorenzo en una final, así que sabía que tenía que cambiar muchas cosas y jugar de una manera determinada. Ejecuté a la perfección lo que me propuse”, dijo tras el triunfo.