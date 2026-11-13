Svitolina frena a Sabalenka y se enfrentará a Noskova en semifinales de la WTA

Svitolina, número 6 del mundo, derrotó a Sabalenka por 3-6, 6-3 y 1-6 en casi dos horas de partido.

La manga definitiva estuvo marcada por la profunda crisis de Sabalenka con el servicio, un tramo decisivo en el que la bielorrusa se mostró incapaz de conservar su saque en todo el parcial y en el que solo ganó 6 puntos de 20 con su servicio en el tercero.

Tras esta victoria, Svitolina se enfrentará a la checa Linda Nosková en el cruce de semifinales, programado para disputarse este sábado.

Las Finales se disputan este año en Indian Wells (Estados Unidos) después de que la WTA rescindiera el contrato de tres años que concedía a Riad la sede del torneo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.