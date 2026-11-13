ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Tenis
13 de noviembre de 2026 - 20:55

Svitolina frena a Sabalenka y se enfrentará a Noskova en semifinales de la WTA

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- La ucraniana Elina Svitolina derrotó este viernes a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la fase de grupos y se clasificó para las semifinales de las Finales de la WTA, que se disputan en Indian Wells (Estados Unidos).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Svitolina, número 6 del mundo, derrotó a Sabalenka por 3-6, 6-3 y 1-6 en casi dos horas de partido.

La manga definitiva estuvo marcada por la profunda crisis de Sabalenka con el servicio, un tramo decisivo en el que la bielorrusa se mostró incapaz de conservar su saque en todo el parcial y en el que solo ganó 6 puntos de 20 con su servicio en el tercero.

Tras esta victoria, Svitolina se enfrentará a la checa Linda Nosková en el cruce de semifinales, programado para disputarse este sábado.

Las Finales se disputan este año en Indian Wells (Estados Unidos) después de que la WTA rescindiera el contrato de tres años que concedía a Riad la sede del torneo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más
04
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar