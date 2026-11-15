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Tenis
15 de noviembre de 2026 - 19:25

Andreeva reina en las Finales WTA tras arrollar por segunda vez a Svitolina

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Redacción Deportes (EE.UU.), 15 nov (EFE).- La rusa Mirra Andreeva conquistó este domingo las Finales de la WTA en Indian Wells (Estados Unidos) al derrotar por segunda vez en el torneo a la ucraniana Elina Svitolina, un triunfo que la catapulta al número dos del ranking mundial.

Por EFE
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Andreeva (n.3) se impuso a Svitolina (n.6) -campeona en 2018- por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 48 minutos.

La rusa, de 19 años y entrenada por la española Conchita Martínez, completa un 2026 fantástico, en el que ganó su primer 'grande' en Roland Garros y también conquistó los títulos de Adelaide (Australia) y Linz (Austria), ambos de categoría 500.

Andreeva empezó 2026 en el número 9 de la WTA y lo termina en la segunda posición, a solo 293 puntos de la kazaja Elena Rybakina.

La rusa llegó a las Finales de la WTA con solo un triunfo y cinco derrotas ante rivales del 'Top 10' en 2026, pero esta semana sumó cuatro victorias frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.2), la estadounidense Jessica Pegula (n.5) y dos veces contra Svitolina.

Y es que Andreeva y Svitolina ya se habían enfrentado este lunes en su respectivo debut en la fase de grupos, con un contundente triunfo de la rusa por 6-4 y 6-0.

Andreeva llevó la iniciativa durante todo el primer set. Rompió el saque de Svitolina en el primer juego y volvió a hacerlo más avanzada la manga, pero la ucraniana recuperó el 'break' en ambas ocasiones, la segunda cuando la rusa sacaba con 5-4 para el set.

La rusa respondió a esa rotura con un tercer 'break', que le dio una segunda oportunidad para cerrar la manga. Una oportunidad que esta vez no dejó escapar.

La segunda manga también arrancó con una rotura de Andreeva, pero Svitolina respondió tras un juego muy trabajado, en el que necesitó siete bolas de 'break' para igualar 1-1.

Fue el mejor momento de Svitolina, que le apostó a los puntos largos y dejó de lado la agresividad que le había pasado factura en su primer enfrentamiento.

Pero Andreeva levantó rápido la cabeza y retomó el control con dos nuevas roturas con las que cerró la final por 7-5 y 6-3.

La rusa conquista el torneo sin haber cedido un solo set y solo 26 juegos en toda la semana. Solo Serena Williams (2012) e Iga Swiatek (2023) habían ganado las Finales de la WTA sin perder sets con el formato actual.

Esta edición de las Finales se disputó en Indian Wells después de que la WTA rescindiera, un año antes de lo previsto, el acuerdo que otorgaba a Riad la sede del torneo hasta 2026, tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Aunque la elección de Indian Wells fue una solución de última hora, el torneo permanecerá en Estados Unidos, concretamente en Charlotte (Carolina del Norte), al menos hasta 2029.

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