Ben Shelton, con Juan Carlos Ferrero en el banquillo, doblega a Arthur Fils

El tenista de Atlanta contó con el apoyo del español, exentrenador de Carlos Alcaraz, que ejerció como su mentor durante siete años y le aportó su experiencia en el circuito, trabajó para ordenar su juego y pulir aspectos técnicos, y le ayudó a convertirse en el jugador que es hoy. El valenciano pasó unos días con su nuevo pupilo en Turín (Italia) antes de iniciar la pretemporada en diciembre.

Su nuevo alumno, número 4, consiguió la primera victoria de su carrera en este torneo, conocido también como Copa de Maestros, pese a disputarlo por segunda vez después de la edición pasada, en la que perdió sus tres partidos de fase de grupos contra Alexander Zverev, Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime.

Aunque este año llega en un estado de forma muy bueno, tras ganar los títulos en Dallas, Múnich, Stuttgart y el Masters 1000 de Monreal, además de alcanzar las finales del Abierto de Estados Unidos, en la que cayó ante Zverev, y la del Masters 1000 de París, que perdió recientemente contra Alcaraz.

El estadounidense dejó este domingo su impronta y gestos técnicos que motivaron la ovación del público. Estuvo muy fino, aguantó largos intercambios para contraatacar de forma letal y le rompió dos veces el saque a Fils en la primera manga. La primera, con un juego en blanco, y la segunda, con un Fils que, preso de los nervios, se lo sirvió con una doble falta.

El primer set lo cerró en treinta y nueve minutos. Fils, primer francés en clasificarse desde Gaël Monfils en 2016 y segundo más joven en disputar este torneo, solo por detrás de Richard Gasquet, que lo hizo con 21 años en 2007, espabiló, y demostró por qué está entre los ocho primeros clasificados con una remontada en el segundo set.

Se vino arriba, pidió el apoyo del público con un gesto en el que se llevó las manos a la orejas, exclamó con rabia un 'Vamos' y firmó una segunda manga cediendo tres juegos al estadounidense y ofreciendo espectáculo a los espectadores que se acercaron a ver la primera jornada de la competición en el Inalpi Arena de Turín.

Pero el tercer set se lo llevó, de nuevo, un gran Shelton. Metió una marcha más que su rival, salvó varias bolas de 'break', reaccionó a la remontada y terminó por decantar la balanza a su favor, en un encuentro importante para ambos, que tendrán que enfrentarse a Alexander Zverev, número uno, y a Jódar, por el billete a las semifinales.