Otros que sellaron su boleto a la próxima instancia fueron el peruano Gonzalo Bueno, los argentinos Gonzalo Villanueva, Thiago Cigarran y Nicolás Kicker, los brasileños Matheus Pucinelli de Almeida y Felipe Meligeni y el estadounidense Tristan Boyer.

Roca venció en dos sets al neerlandés Ryan Nijboer por 7-5 y 6-3, mientras que Sánchez eliminó al uruguayo Francisco Llanes tras remontar un 6-7 y ganar el segundo y el tercer set por 6-1 y 6-2.

Mientras tanto, en un juego que reeditó la final de 2024 y que acabó de forma similar, Boyer derrotó por 6-4, 1-6 y 6-3 a Dellien, ganador del Abierto de Uruguay en el año 2021.

En los restantes encuentros, Bueno venció a su compatriota Juan Pablo Varillas por 6-4, 2-6 y 6-4, Villanueva derrotó al ecuatoriano Álvaro Guillén por 6-4, 5-7 y 6-1 y Meligeni le ganó al argentino Máximo Zeitune por 6-1 y 6-3.

Además, Cigarran se llevó el triunfo ante el brasileño Pedro Boscardin por 2-6, 7-5 y 6-3, Kicker le ganó al suizo Johan Nikles por 6-1 y 6-3 y Pucinelli de Almeida consiguió un triunfo frente al chileno Nicolás Jarry por 6-4 y 6-4.

Este martes, en otros encuentros de la ronda de 32, el argentino Lautaro Mildón enfrentará al boliviano Juan Carlos Prado, el portugués Henrique Rocha se medirá con el uruguayo Federico Aguilar y el argentino Valerio Aboian chocará con el checo Zdenek Kolar.

Asimismo, el uruguayo Franco Roncadelli enfrentará al chileno Marcelo Tomás Barrios, el chileno Matías Soto jugará con el argentino Alex Barrena y el argentino Guido Iván Justo se medirá con el español Daniel Rincón, al tiempo que Juan Manuel La Serna y Francisco Comesaña se pondrán cara a cara en un duelo de argentinos.

El Abierto de Uruguay comenzó este domingo y acabará el próximo 22 de noviembre, cuando se juegue la final en el Carrasco Lawn Tennis Club de la capital.

El campeón del torneo sumará 75 puntos en el ránking ATP y el segundo sumará 50 unidades.

Además, el certamen entregará 107.000 dólares en premios, de los que 17.000 serán para el ganador, 9.600 para el finalista y 5.510 para cada uno de los semifinalistas.