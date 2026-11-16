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Tenis
16 de noviembre de 2026 - 11:50

Putin felicita a la tenista Mirra Andreeva por su triunfo en las Finales WTA

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Moscú, 16 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó este lunes a la tenista Mirra Andreeva, de 19 años, por su victoria en las Finales de la WTA, disputadas en Indian Wells (Estados Unidos), un triunfo que supone el primero para una tenista rusa en este torneo en 22 años.

Por EFE
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"Usted superó con maestría el exigente torneo, demostrando una preparación, habilidad, resistencia y fuerza de voluntad excepcionales en partidos vibrantes y emocionantes. Con su impresionante y contundente victoria, continuó con la admirable tradición del tenis ruso", destaca Putin en el mensaje publicado en la página web oficial del Kremlin.

El domingo pasado, Andreeva (n.3) derrotó por segunda vez en el torneo a la ucraniana Elina Svitolina (n.6), campeona en 2018, por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 48 minutos.

Andreeva, entrenada por la española Conchita Martínez. ganó este 2026 su primer 'grande' en Roland Garros y también conquistó los títulos de Adelaide (Australia) y Linz (Austria), ambos de categoría 500.

La tenista rusa empezó 2026 en el número 9 de la WTA y lo termina en la segunda posición, a solo 293 puntos de la kazaja Elena Rybakina.

Andreeva llegó a las Finales de la WTA con solo un triunfo y cinco derrotas ante rivales del 'Top10' en 2026, pero la semana pasada sumó cuatro victorias frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.2), la estadounidense Jessica Pegula (n.5) y dos veces contra Svitolina.

La última victoria rusa en las Finales de la WTA fue conseguida en 2004 por María Sharápova, que entonces tenía 17 años.

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