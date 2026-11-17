Por tercer año consecutivo, la joya del Anillo Olímpico será el escenario donde las 16 mejores parejas -masculinas y femeninas- de la Federación Internacional de Pádel (FIP) pelearán por el último título de la temporada del Premier Padel Tour.

Y la organización del torneo tiene en este 2026 una motivación especial: recuperar el récord mundial de asistencia que logró el Sant Jordi en las semifinales del Masters Finals de 2023, con 15.779 aficionados, y que ha ostentado la capital argentina durante los dos últimos años.

Para lograrlo, se ha ampliado la zona de tribuna con el objetivo de superar, en una jornada, los 17.000 espectadores por primera vez en la historia de este deporte. La guinda del pastel para un torneo que el año pasado congregó a más de 50.000 aficionados entre los cuatro días de competición y que fue seguido por las distintas plataformas de televisión por más de 6 millones de espectadores.

"Estoy seguro de que este año se van a batir todos los récords de asistencia de público de la historia", ha afirmado el presidente de la FIP, Luigi Carraro, en el acto de presentación del evento, que se ha celebrado este martes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

Carraro ha destacado que Barcelona es "una ciudad que regala emociones únicas" y por eso ha expresado su deseo de "mantener las tradiciones" y que la capital catalana siga albergando las Premier Padel Finals durante las próximas temporadas.

Sin embargo, ha advertido que el pádel es "el deporte que más está creciendo en el mundo", que ya cuenta "con más de 40 millones de practicantes de 190 países" y que la competencia por organizar este evento "cada vez es mayor".

"Por eso necesitamos una señal de amor. Que Ayuntamiento y Generalitat nos sigan ayudando para que las Finales sigan celebrándose aquí", ha reivindicado mientras se dirigía al regidor de Deportes del consistorio barcelonés, David Escudé, y al conseller de Deportes del gobierno catalán, Berni Álvarez, presentes en el acto.

También han asistido a la presentación el número 1 del mundo, el argentino Agustín Tapia, y la pareja local formada por Ari Sánchez y Andrea Ustero y que actualmente ocupan el puesto número 2 del ranking mundial.

Para Tapia, que defenderá junto a Arturo Coello el título de maestros conquistado el año pasado, jugar en Barcelona el último torneo del año es "muy especial", porque para él es "el torneo de casa".

"El hecho de no tener que viajar (vive en el Maresme) ya es un alivio enorme para mí. Y tengo muchas ganas de jugar delante de mi familia y de vivir la experiencia de poder disfrutar de una Palau Sant Jordi lleno", ha afirmado el jugador de 27 años.

Por su parte, la catalana Ari Sánchez cree que no existe una mejor forma de acabar "un año espectacular" en el que ha ganado cinco torneos con la joven Andrea Ustero disputando las Finales en Barcelona.

"Además, me encanta el reto de batir el récord de espectadores, así que espero que la gente responda y llene el Palau Sant Jordi", ha dicho la jugadora de Reus, de 29 años, quien ya sabe lo que es ganar las Premier Padel Finals (lo hizo en 2024 con Paula Josemaría).

Ahora, intentará repetirlo con Ustero, que a sus 19 años ha tenido en este 2026 una progresión espectacular. "Me ha venido todo muy rápido, pero lo estoy viviendo con muchísimas ganas, y qué mejor manera de acabar el año delante de nuestra gente, en Barcelona, donde he venido como aficionada desde que soy muy pequeña", ha sentenciado.