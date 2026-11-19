En una jornada que tuvo cuatro encuentros, también se clasificaron a la próxima ronda el danés Elmer Moller y los brasileños Felipe Meligeni y Matheus Pucinelli de Almeida.

Boyer derrotó a Olivieri por 6-2, 5-7 y 7-6 y espera rival en semifinales.

Meligeni venció por 7-6, 4-6 y 6-4 al argentino Alex Barrera, al tiempo que Pucinelli se impuso por 6-3 y 6-2 al boliviano Juan Carlos Pardo. Moller le ganó por 7-6 y 6-1 al peruano Gonzalo Bueno.

Este jueves, los octavos de final continuarán con los juegos que enfrentarán al español Oriol Roca Batalla con el checo Zdenek Kolar, al portugués Henrique Rocha con el argentino Guido Iván Justo, al español Carlos Sánchez Jover con el brasileño Thiago Seyboth Wild y al uruguayo Franco Roncadelli con el argentino Juan Manuel La Serna.

El Abierto de Uruguay comenzó el pasado domingo y acabará el próximo 22 de noviembre, cuando se juegue la final en el Carrasco Lawn Tennis Club de la capital.

El campeón del torneo sumará 75 puntos en la clasificaciónATP y el segundo sumará 50 unidades.

Además, el certamen entregará 107.000 dólares en premios, de los que 17.000 serán para el ganador, 9.600 para el finalista y 5.510 para cada uno de los semifinalistas.