La ATP presentó una nueva fase de su plan estratégico 'OneVision', que contempla una mejora total de sus premios que, al sumar los de los Grand Slams, puede rebasar los 500 millones de dólares. Además, el organismo dio luz verde a la llamada 'ATP Ventures', una sociedad que agrupará por primera vez los derechos audiovisuales, de datos y de patrocinio centralizado del circuito.

La inversión de la ATP, que superará los 100 millones de dólares a partir de 2028, comprende los 50 del ATP Bonus Pool, una bonificación de 25 millones vinculada al 'ranking' al acabar el año, y otros 26 millones destinados a las pensiones de los jugadores.

Así, junto a los premios en metálico de los torneos y el reparto de beneficios de estos, la remuneración total a los jugadores supera los 350 millones en total. Y si se añaden los premios de los Grand Slams, la cifra puede llegar a superar los 500.

Se prevé que a partir de dentro de dos temporadas los jugadores con mayores ingresos del circuito perciban al menos un 39 por ciento más que en 2025.

El ATP Bonus Pool aumentará hasta los 50 millones de dólares, más del doble de los 21,5 que tiene ahora. Los pagos irán destinados a los jugadores situados entre los 30 primeros del 'ranking' ATP antes de cada torneo Masters 1.000 obligatorio, con la posibilidad de que el número uno del mundo reciba dos millones de dólares por torneo.

Además, se eliminará la obligatoriedad de disputar un mínimo de cinco torneos de esa categoría, por lo que los jugadores podrán empezar a recibir als bonificaciones desde el primer Masters 1.000 obligatorio que jueguen.

“OneVision ha aportado una mayor transparencia, cifras récord de remuneración a los jugadores y un modelo económico más sólido para el circuito. Esta siguiente fase se apoya en esos avances, elevando los ingresos mínimos y ampliando las medidas de apoyo a lo largo de las carreras de un mayor número de jugadores”, explicó el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi.

“La bonificación vinculada al 'ranking' al acabar el año es una parte fundamental de ese apoyo. Los costes de competir al máximo nivel son considerables y queremos que más jugadores cuenten con el respaldo económico y la estabilidad necesarios para invertir en sus equipos, en su preparación y, en definitiva, en sus carreras”, añadió.