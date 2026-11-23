Leyla Brítez Risso, de 22 años, superó con autoridad las dos rondas de clasificación y accedió al cuadro principal del W75 de Playford, Australia, donde afronta el último tramo de su gira de la temporada.

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La paraguaya, cuarta cabeza de serie de la qualy, mostró contundencia en sus presentaciones. En el primer partido derrotó a la australiana Catherine Aulia, excompañera universitaria y amiga, por un categórico 6-1 y 6-0. Posteriormente, volvió a imponer condiciones frente a la local Eva López, a quien venció por 6-1 y 6-2 para sellar su ingreso al cuadro principal.

El torneo, que distribuye 60.000 dólares en premios y otorga puntos para el escalafón femenino de la WTA, tendrá a Brítez Risso frente a la japonesa Sakura Hosogi, de 26 años y ubicada en el puesto 323 del ranking mundial, en la primera ronda. El encuentro está previsto para este martes, con cancha y horario aún por confirmar.

En caso de avanzar, la paraguaya podría enfrentarse en la siguiente instancia a otra representante japonesa, Aoi Ito, o a la neozelandesa Valentina Ivanov, dependiendo de los resultados del cuadro.

Debut en dobles con una vieja conocida

La actividad de Leyla también incluirá la modalidad de dobles, en la que volverá a compartir cancha con Catherine Aulia. Ambas coincidieron durante su etapa universitaria en Tennessee, Estados Unidos, donde construyeron una relación deportiva que ahora trasladarán al circuito profesional.

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La dupla tendrá como adversarias a las rusas Kristiana Sidorova y Varvara Nikolaevna Panshina. El partido está programado para el tercer turno de la cancha 11, aproximadamente a las 02:00 de la madrugada del martes en Paraguay, teniendo en cuenta la diferencia horaria con Playford, Australia.

Brítez Risso afronta así una nueva oportunidad de sumar experiencia y puntos en el circuito internacional, con presencia tanto en singles como en dobles, en el cierre de su calendario competitivo de este año.