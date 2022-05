Productores de Ñeembucú recaudaron G. 100 millones en Expoferia

A pesar de la lluvia los productores amanecieron este viernes en la “Plaza de los Héroes” de la ciudad de Pilar para ofrecer sus productos frescos a los consumidores.

Los agricultores, asociados en diferentes comités, presentaron sus rubros de ventas a la población, entre lo que se pudo observar queso, leche, huevos, verduras, harina de maíz, carne de cerdo, gallinas caseras, entre otras variedades.

En la apertura de la feria habló el presidente de la Junta Municipal, Marcos Benítez (ANR), quien destacó el trabajo tesonero de los productores de Ñeembucú.

“Me complace poder compartir con ustedes esta magnífica jornada que nos da la posibilidad de conocer el trabajo digno, son los que fomentan y potencian la economía a nivel departamental”, señaló el edil.

Por su parte la Sra. Ana Leonor Blanco, representante del Comité Ñepytyvo Rekavo de San Juan Bautista de Ñeembucú, agradeció al MAG por la oportunidad que le brinda a los productores de poder exhibir su productos y así llegar a la mesa de los consumidores.

“Gracias por fomentar esta oportunidad para las familias, para poder proveer y también llevar el pan de cada día en nuestros hogares”, indicó.

Sostuvo que, como feriantes, deben salir temprano para llegar a Pilar: “madrugamos para venir 60 km y muchas veces el camino no nos ayuda. También participamos en las ferias de Asunción y de Encarnación. Esto todo es sacrificio, pero también estamos presentes para demostrar lo que hacemos y tenemos dentro del campo”, manifestó. Pidió también al viceministro de Agricultura, Jhordan Moisés Espínola, un móvil permanente para los feriantes de San Juan de Ñeembucú y los demás distritos.

A su turno, el Viceministro de Agricultura, Jhordan Moisés Espínola, dijo que “estos emprendimientos tan positivos hacen que la gente vuelva a creer, si nosotros mismos no creemos que formamos parte de una cadena de consumo y de comercialización los señores productores no van a salir adelante”, expresó.

Espínola indicó que el Ministerio de Agricultura tiene que dar un paso adelante. “Lo estamos haciendo de a poco con los técnicos, nos hemos reunido con los gerentes intentando motivarlos a las gerencias, que se vuelvan agentes motivadores de ventas, el productor tiene que vender sus productos no tiene que esperar que un intermediario llegue a su finca, el productor no solamente debe producir si no que debe de vender para que tenga precios justos”, sostuvo.

Mencionó además que los productores necesitan del Crédito Agrícola para que tengan oxígeno económico para poder producir.

“Necesitamos de la direcciones del Ministerio de Agricultura para el control y seguimiento, las ferias son focos que mueve la economía, el productor tiene que dar el paso a tecnificarse y vender sus rubros”, expresó.

Añadió además que el año pasado, en las ferias de todo el país, se recaudó la suma de dos millones de dólares y que esperan este año que los productores recauden 3 millones de dólares.

“Los técnicos deben darle el entendimiento necesario y el enfoque que no solamente tiene que ser el etiquetado y la presentación, sino la calidad de productos”, expresó.

Resaltó que la calidad del tomate del productor paraguayo es de mayor calidad. “Les aseguro que el tomate paraguayo tiene menos pesticida que el tomate argentino y esa cultura debemos impregnar que debemos consumir lo nuestro”, finalizó.

La feria se realizó con la participación de todos los comités de los diferentes distritos del departamento de Ñeembucú. La coordinadora de Ferias del MAG, Carolin Leguizamon, informó al cierre de la Expoferia que se logró el objetivo de recaudar la suma de 103.627.616 guaraníes, beneficiando directamente a más de 1.000 familias rurales de 14 distritos del duodécimo departamento.

Varias instituciones públicas apoyaron el evento como la Itaipú Binacional y la UNOPS en Paraguay, mediante el Proyecto de Inclusión a cadenas Productivas de la Agricultura Familiar (PRODICAF).

El traslado de los productores feriantes desde sus fincas hasta el local del evento, evitando intermediarios, estuvo a cargo del Sistema Agrario Público.

El Crédito Agrícola de Habilitación desembolsó la suma de 231.800.000 de guaraníes a 11 productores de diferentes distritos a fin de ejecutar proyectos de tambos y agrícolas en la zona.