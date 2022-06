La galleta subiría G. 2.000 por kilo

La galleta va a subir de precio, debido al incremento de la materia prima que utilizan los panaderos. Así lo anticipó Gabino Dagogliano, quien representa al gremio.

El panadero dijo que el precio de la galleta, que actualmente está entre G. 8.500 y G. 10.500, subiría a G. 10.000 y 12.000. Y acto seguido declaró: “Estamos suplicando al Gobierno que tome intervención para que procuremos y el pueblo paraguayo no pase hambre; está pasando ya luego”.

“La gente que tiene dinero no come panificado, el que come es el pueblo, es el que más sufre, el que tiene en su mesa la galleta y el fideo. El Gobierno tiene que tomar intervención en esa parte”, subrayó.

“Lo que pasa es que ellos igualan el precio, se le llama el commodity, al precio real que venden en Europa. En este momento quieren que el pueblo paraguayo pague con esos precios”, se quejó.

“Tenemos trigo”

Añadió que “nosotros tenemos tanto trigo, ¿por qué no se puede dejar la cantidad que consumimos dentro del país y que el resto lo vendan al precio que ellos deseen?”, se preguntó.

Porque “harina hay, pero ellos aumentan mucho, la materia grasa hay, lo que pasa es que de G. 90.000 ahora cuesta G. 180.000; el aumento fue del 100%”.

Y volvió a insistir en que “el que consume galleta es la gente que gana sueldo mínimo en su mayoría”.

Pequeñas industrias cierran

Por otro lado, lamentó que “la cantidad de gente que está cerrando su pequeña industria es impresionante. Mucha gente se está quedando sin trabajo, y lástima que al hacerlo pueden salir a robar”.