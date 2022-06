Remesas de dinero aumentaron levemente

El informe detalla que enero ingresaron US$ 35,7 millones, en febrero US$ 38,5 millones, en marzo 48,8 millones y en abril US$ 34 millones, lo que totaliza poco más de US$ 157 millones al cierre del primer cuatrimestre del año.

La cifra representa un leve incremento del 1% con respecto al monto ingresado en el mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó US$ 155,5 millones.

Lea más: Remesas de compatriotas por US$ 123 millones hasta marzo

En 2021 el monto total del dinero remesado por los compatriotas fue de US$ 487,8 millones, lo que implicó un aumento de 0,2% con relación al año 2020, en ambos casos por debajo de los montos enviados antes de la pandemia por covid-19, cuando superaban los US$ 500 millones entre los años 2016 a 2019.

La mayor cantidad de recursos al mes de abril fue remesada desde España, con un monto de US$ 93,5 millones; Estados Unidos, con US$ 31,1 millones; y Argentina, con US$ 8,6 millones.

En la lista también aparecen Chile, desde donde se enviaron US$ 3,3 millones; Francia, US$ 3,2 millones; Brasil, US$ 2,8 millones; Italia, US$ 1,7 millones; y Alemania, US$ 1,3 millones, entre otros.

Situación económica

Las remesas de dinero de los compatriotas que viven en el extranjero constituyen una importante ayuda para las familias y, a su vez, una inyección para la golpeada economía paraguaya.

Lea más: En mayo la inflación fue 0,2%, según el BCP

La sequía afectó fuertemente al sector agrícola y esta circunstancia hizo que el BCP redujera drásticamente la estimación de crecimiento de la economía de una previsión inicial de 3,7% a 0,2%.

Además, el aumento del precio de los combustibles y de los demás productos de la canasta familiar llevaron a cerrar el primer cuatrimestre con una inflación acumulada de 5,4% y la interanual en 11,4%.