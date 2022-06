Estrategias de manejo y cuidado de la canola durante su desarrollo

“Todos quisiéramos cosechar 3.000 kilos de canola por hectárea, pero para alcanzar ese objetivo, es necesario que le brindemos al cultivo los recursos nutricionales básicos, lo correcto es hacer análisis de suelo para saber los niveles disponibles de cada nutriente y así saber cuánto se debe agregar de fertilizante, para cosechar los kg/ha que pretendemos. Esto cobra más relevancia ante el costo actual de los fertilizantes, o sea, los análisis de suelo son muy importantes para hacer correctas inversiones, incluso con análisis de hoja se puede corregir alguna que otra falta de nutriente”, confirmó el asesor e investigador.

NPS (Nitrógeno, fósforo y azufre)

“La canola tiene una gran respuesta a la fertilización con Fósforo (P), Nitrógeno (N) y Azufre (S), lo ideal es que todo el P (fósforo) y la mitad del N (nitrógeno) y S (azufre) se apliquen “de entrada” de manera que estén disponibles desde los estadíos iniciales de la planta, para que se forme una buena biomasa de hojas lobuladas. El resto del N y S deben aplicarse a los 30 días de la emergencia, o sea, antes que comience la elongación de la vara floral, que generalmente ocurre entre los 40 a 50 días de la emergencia, en este momento las plantas también comienzan a recibir N y S producto de la mineralización de elementos en el suelo”, explicó el ingeniero Zelarayán.

Plagas que se pueden presentar

“La principal plaga de la canola es la polilla de las coles (Plutella xylostella), la cual puede llegar a ser complicada, más en inviernos secos, una vez que eclosionan los huevos que ponen las mariposas, las larvas comienzan a producir daños, en el primer estadío larval se comportan como minadoras y posteriormente (segundo a cuarto estadio larval) como de foliadoras. Otras plagas que pueden presentarse son; el pulgón ceniciento (Brevycorine brassicae), el escarabajo pulga (Psylliodes chrysocephala) y chinches chupadoras, entre otras, por tanto hay que realizar un monitoreo constante”, destacó nuestro entrevistado.

Enfermedades

Entre las enfermedades que se pueden presentar, el ingeniero señaló. “Sin dudas la principal enfermedad es el cancro de la base del tallo o pie negro, causado por el hongo Leptosphaeria maculans (Phoma lingan), si en un mismo lote no se repite la siembra de canola durante 2 a 3 años, es de esperar que no habrá mayores peligros de daños del hongo. Si no es así, se puede realizar la pausa mencionada, se recomienda aplicar fungicidas preventivos en el estadío de 7 a 8 hojas lobuladas”.

Activos sugeridos:

El ingeniero Ernesto Zelarayán recomendó algunos productos para el control de enfermedades. “Algunos productos que pueden controlar estas enfermedades son del grupo de Triazoles (Difenoconazole), también están los Bencimidazoles, y por otro lado las mezclas de Estrobirulinas y Triazoles que también han demostrado interesantes resultados, principalmente si se pueden utilizar en forma preventiva”.

Hojas y silicuas afectadas por alternaria

“La Alternaria brassicicola es un hongo que provoca la enfermedad conocida como mancha negra de la hoja, si bien no es una enfermedad común en Paraguay, ha provocado en algunas zafras serios daños en regiones productoras vecinas; la misma presenta lesiones necróticas redondeadas de 3 a 5 milímetros ubicadas en el haz de la hoja, cuando las estructuras del patógeno, comienzan a esporular, se forma una eflorescencia aterciopelada de color negro, de ahí el nombre; las hojas se marchitan y posteriormente caen. En las silicuas se observan manchas necróticas similares a las de las hojas, y como consecuencia de esto se anticipa la apertura de las mismas con la consecuente pérdida de los granos. El fungicida Mancozeb (Ditiocarbamato) puede utilizarse para el control de esta enfermedad, y las aplicaciones deben de hacerse con la aparición de las primeras hojas lobuladas y repetirse 2 veces mas cada 7 a 10 días”, finalizó el investigador y asesor técnico.