Fondo Ganadero perdió US$ 16,3 millones y acusan que lo sostuvo el prebendendarismo

“El Fondo Ganadero (FG) es un ente financiero que hace muchos años que está en quiebra, pero viene siendo sostenido solamente por el prebenderismo político, como un lugar para ubicar con codiciados sueldos a los aliados partidarios, porque hace bastante tiempo que se propuso liquidarlo y pasar sus funciones al Banco Nacional de Fomento (BNF), para que administre los préstamos ganaderos, pero no se hizo”, dijo un importante referente de la producción, que pidió no ser mencionado. “Lo mejor que se puede hacer es que el Estado se haga cargo de las multimillonarias pérdidas del FG y que el BNF se encargue de sus créditos”, propuso nuestra fuente.

La explicación del FG

Para tener la justificación del ente hemos solicitado los datos a su titular, el Dr. Fredis Estigarribia. El mismo admitió que la pérdida acumulada del ente es de G. 108.181 millones a diciembre 2021, pero este año, suma otros G. 4.566 millones. Indicó que la cartera de préstamos es de G. 64.718 millones, con aproximadamente 800 préstamos.

Relató que en la década del 2000 hubo periodos alternados de ganancias y perdidas, pero que desde el año 2012, las mismas fueron continuadas hasta ahora.

Argumentó que las pérdidas se debieron principalmente a los bajos niveles de colocación de préstamos, por falta de recursos. Añadió que también se debieron a la diferencia de cambio de la moneda, atendiendo que tiene pasivos en dólares por prestamos obtenidos; además, justificó que en los últimos dos años concedieron refinanciaciones, en el contexto de la pandemia.

“El FG es un ente autárquico, no recibe transferencias del Tesoro Nacional, los ingresos de su presupuesto son generados con fuente 30 – Recursos Institucionales, y se administra a través de los ingresos operativos provenientes de la gestión de su patrimonio, especialmente del cobro de intereses sobre los préstamos que concede. El FG no ha recibido recursos financieros del Estado para su capitalización”, explicó Estigarribia.

Es importante señalar en este contexto que ciertamente el FG no recibió recursos en los últimos años, pero en 2020 se proyectó una “inyección” de US$ 10 millones del préstamos de la emergencia y también otro, de Fonplata, por US$ 2,25 millones, que finalmente no se concretaron, por suerte.

El titular del Fondo Ganadero indicó que hasta la década de los 90 se obtenía préstamos en montos, plazos y tasas que le permitían recolocar en condiciones que generaban mayor margen financiero; esta situación fue desmejorando en las últimas décadas, reduciendo el margen operativo, llegando en las condiciones actuales de pérdidas”, explicó.

“La fuente de financiamiento son los préstamos que recibe el FG, los cuales ha pagado en su totalidad y la Ley 2.334 del Fondo Garantía de Depósitos no incluye los eventuales depósitos a realizar en el FG como beneficiarios de la garantía de dicha Ley, por ende, no recibe captaciones, dijo. Agregó que por esa razón, en la década del 2000 los bancos privados se sumaron a ofrecer préstamos al sector ganadero en mejores condiciones que el FG; por lo cual el ente tuvo que disminuir sus tasas activas a efectos de cumplir sus fines, con lo cual los ingresos operativos disminuyeron, ante costos fijos muy rígidos, que no se pueden disminuir, dijo entre otras explicaciones.