Diputados debatirán negociación de Itaipú y reducción de la tarifa de la ANDE

El pedido fue formulado por diputados de la bancada de Honor Colorado, liderada por el diputado Basilio “Bachi” Núñez, quien ya había manifestado su intención de debatir la reducción de la tarifa de la Ande en un debate libre en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, explicó que el descuento del 25% en las facturas de electricidad de los consumidores residenciales, no lo financiará la empresa estatal sino Itaipú Binacional, a través de sus fondos sociales.

Detalló que de los US$ 80 millones que tendrá disponible Itaipú para los gastos sociales, estiman que el descuento representará entre US$ 20 millones y US$ 24 millones, en total por los cuatro meses que durará el beneficio. Esta cifra dependerá finalmente del consumo que los 1.105.000 usuarios residenciales tengan durante el periodo que dure el descuento. “Se está considerando el promedio del consumo del año pasado para hacer el cálculo”, agregó.

Lea más: ANDE espera de Itaipú unos US$ 140 millones para fortalecer al sistema eléctrico

El cartismo plantearía en sesión ordinaria la aprobación de un pedido de interpelación al director general paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, y al presidente de la ANDE, Félix Sosa. Sin embargo, no tendría el acompañamiento de la mayoría para llevar adelante el plan.