ANDE espera de Itaipú unos US$ 140 millones para fortalecer al sistema eléctrico

La entidad binacional Itaipú había aprobado un financiamiento de US$ 203 millones para el fortalecimiento del sistema eléctrico de nuestro país, el cual fue programado entregar en cuotas, en un plazo de 5 años, explicó en una entrevista telefónica el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa.

Detalló que el año pasado ejecutaron US$ 20 millones y que para este año está programado que la ANDE reciba US$ 40 millones, como una segunda entrega de los US$ 203 millones.

Añadió que, por otro lado, el 28 de mayo del año pasado, la binacional aprobó montos, US$ 100 millones de dólares, tanto para Paraguay como para Brasil, que debe ejecutarse este año.

Explicó que sumando las cifras, lo que este año espera la ANDE es de US$ 140 millones, pero que esto está paralizado debido a que dicho financiamiento está supeditado a la definición de la tarifa, porque está dentro de la tarifa de la energía.

“Para ambos países es urgente que se defina la tarifa, por la afectación en financiamientos que esperan ambos países. Y para el Paraguay es vital que se mantenga la tarifa, para que dichos montos se mantengan”, explicó.

Sosa accedió a una comunicación telefónica tras un recorrido que realizó por el departamento de Itapúa y luego de participar en la clausura de un seminario con altos jefes técnicos de diversos departamentos a fin de mejorar la gestión operativa para real cumplimiento de las metas establecidas para el mejoramiento del servicio.

Lo que necesita ANDE

En otro orden, el titular de ANDE informó que el Plan de Obras, período 2021/2025, es de US$ 2.275 millones, con un hrizonte que se extiende hasta el 2040 y se distribuye en diversos rubros. Para fortalecer el sistema de transmisión se requiere US$ 1.248 millones; para distribución, unos US$ 883 millones y para generación, unos US$ 145 millones. La entidad había presentado a fines del año pasado un plan para un periodo de 20 años, que incluyen todos esos puntos.

ANDE estima necesidad de inversión al 2030, en distribución, transmisión y generación, de US$ 6.500 millones, y al 2040, US$ 9.000 millones.