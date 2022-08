El índice de confianza de consumidores sigue bajando

Los resultados de la encuesta del mes de julio 2022 muestran que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 46,6 puntos. Este resultado fue menor al correspondiente a junio de 2021 cuando se ubicó en 51,3 puntos y levemente inferior al dato del mes anterior de 48,4 puntos. Cabe mencionar que el punto neutral es 50 y que por abajo de este nivel es considerado zona pesimista.

Miguel Mora economista jefe del ente monetario explicó que las variables económicas como la actividad económica y la inflación siguen siendo la principal razón que toman en cuenta los consumidores.

Incertidumbre política

Al ser consultado sobre la situación política actual y las recientes designaciones del departamento de Estado de significativamente corruptos al ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros, Mora señaló que la encuesta del mes de mes de julio aún no recogen estas informaciones por parte de los consumidores, o por lo menos no han mencionado los agentes como una amenaza en las últimas encuestas, aunque no descartó tener más datos en los siguientes meses.

En lo referente a los componentes del ICC, el Índice de Situación Económica (ISE) presentó una disminución en el margen, con relación a lo verificado en el mes de junio 2022, alcanzando un valor de 30,5. Por su parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE) también se situó por debajo del correspondiente al mes anterior, ubicándose en 63,7 puntos.

Predisposición de compras

En cuanto a la predisposición de los agentes económicos para realizar compras de bienes durables (electrodomésticos, casas, autos y motos), con respecto al mes anterior se observó una leve caída en el porcentaje de personas que respondió que es un buen momento para realizar compra de electrodomésticos. En contraste, hubo un incremento en el porcentaje de encuestados que opinó que es un buen momento para adquirir casas, autos, y motos.