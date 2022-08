Reforma debe plantear una seguridad social más equitativa, sostienen

La titular de la cartera de Trabajo expresó durante su presentación que el sistema de seguridad social necesita una reforma donde cada sector participe brindando sus planteamientos. “Vamos en busca de una seguridad social equitativa como modelo. “Queremos que más paraguayos accedan a la jubilación, que haya equidad social”, expresó Bacigalupo.

Añadió que esto se logrará solo unificando criterios técnicos y llevando a un debate político, junto con los sectores aportantes, patronales.

En ese sentido, cabe recordar que se había conformado una mesa técnica el año pasado para trabajar en un modelo de reforma de las Cajas de Jubilaciones del país, ya que la mayoría de ellas arrastran millonario déficit, sin embargo no se ha avanzado en un proyecto concreto y es una de las reformas que quedan pendientes de este gobierno y que posiblemente quede en agenda de las próximas autoridades.

En el país operan en total ocho cajas de jubilaciones y pensiones, además de tres mutuales privadas, cada una bajo regímenes muy diferentes, según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess). Además, seis de las ocho Cajas arrastran déficit; o sea, los trabajadores activos que están aportando son los que están financiando a los jubilados.

Entre las Cajas deficitarias están la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) con un saldo rojo de más de US$ 700 millones, la Caja Fiscal (US$ 600 millones en seis años) la Caja de la ANDE (alrededor de US$ 250 millones al 2019), de las que presentan informes regularmente ante el Mtess. En cuanto a la Caja Parlamentaria y la Municipal no informan sobre su situación actuarial desde hace 7 años.

Lea más: Se pagó más de US$ 590 millones en 6 años por déficit en la Caja Fiscal

Empleos se están recuperando

Por otra parte la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, se refirió a los impactos de la pandemia en el empleo, así como de otros factores externos que siguen castigando a la economía.

“Creo que nos tocó vivir la historia más fuerte del Paraguay en la economía y en el empleo lo que nos llevó a construir un gran diálogo social con las centrales obreras y los sectores empleadores, que significó tomar medidas que hicieron del país uno de los resilientes de la región en tiempos de pandemia y que logramos campear. Los empleos se están recuperando, pero hoy nos topamos con la guerra Ucrania-Rusia y los efectos de la sequía”, expresó Bacigalupo.

A su vez el analista Amílcar Ferreira contextualizó sobre el escenario económico local y mundial y los riesgos que todavía generan incertidumbre en las inversiones y el empleo, y el combate a la informalidad.

Más innovación tecnológica

Por su parte Beltrán Macchi, directivo de la Asociación de bancos del Paraguay, se refirió a la alta competitividad que trae la transformación digital en el sector financiero. Durante su disertación por el aniversario de Caja Bancaria se detalló en cómo estos avances ayudan a llegar a más gente, con mayor comodidad y seguridad, porque la tecnología lo facilita en gran medida.